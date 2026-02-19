元AKB48河西智美、白ビキニでハワイ旅行満喫「スタイル良すぎて眼福」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/02/19】元AKB48の河西智美が2月18日、自身のInstagramを更新。ハワイ旅行中のショットを公開した。
【写真】28kg減話題の元AKB「へその形綺麗」ビキニで抜群スタイル披露
河西は「何枚目がすき？」とつづり、白のビキニ姿を投稿。プール際の椅子に腰掛けるショットやアロハの手のポーズの動画を公開し、ホルターネックで胸の谷間部分が開いたビキニを着用し、美しい胸のラインや均整の取れたスタイルが際立つ姿を披露している。
この投稿にファンからは「全部の写真が好きです」「スタイル良すぎて眼福」「へその形綺麗」「脚が綺麗すぎ」「セクシーで最高」などといった声が寄せられている。
河西は2021年5月、俳優で新体操講師も務める小山圭太と結婚。2022年6月に第1子女児出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28kg減話題の元AKB「へその形綺麗」ビキニで抜群スタイル披露
◆河西智美、白ビキニ姿披露
河西は「何枚目がすき？」とつづり、白のビキニ姿を投稿。プール際の椅子に腰掛けるショットやアロハの手のポーズの動画を公開し、ホルターネックで胸の谷間部分が開いたビキニを着用し、美しい胸のラインや均整の取れたスタイルが際立つ姿を披露している。
◆河西智美のビキニショットが話題
この投稿にファンからは「全部の写真が好きです」「スタイル良すぎて眼福」「へその形綺麗」「脚が綺麗すぎ」「セクシーで最高」などといった声が寄せられている。
河西は2021年5月、俳優で新体操講師も務める小山圭太と結婚。2022年6月に第1子女児出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】