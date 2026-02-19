Wカリナが奇跡の共演？“陸上界のカリナ”が本家に「いつもすみません」と謝罪

「いつもすみません」

“陸上界のカリナ”と呼ばれるキム・ミンジが、本家にユーモラスな謝罪メッセージを送り話題を集めている。

【写真】“陸上界のカリナ”の大胆水着姿

キム・ミンジは2月19日、自身のインスタグラムに「カリナさん、いつもすみません。そしてありがとうございます」というコメントとともに短い動画を投稿した。

映像には、aespaのカリナがモデルを務めるアパレルブランドの店舗を訪れたキム・ミンジの姿が収められていた。特に注目を集めたのは、大型パネルに写ったカリナと、その前に立つキム・ミンジの“ツーショット”だ。

（写真＝キム・ミンジInstagram）

（写真＝OSEN、キム・ミンジInstagram）キム・ミンジ（上）カリナ（下）

2024年に華城市庁と結んだ2年契約を終えたキム・ミンジは、最近になって珍島郡庁の陸上チームへ移籍。本業の陸上競技だけでなく、恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』シーズン5などにも出演し、タレントとしての知名度も高めている。

特に『脱出おひとり島』では堂々とした魅力が話題となり、ソン・スンイルとカップルが成立して注目を集めたが、放送後に実際の交際へは発展しなかったことが分かっている。

◇キム・ミンジ プロフィール

1996年4月5日生まれ。韓国・忠清北道出身。華城市庁に所属する現役陸上選手で、種目は400mと400mハードル。タレント活動にも励んでおり、現在はSBSの人気サッカーバラエティ番組『ボールを蹴る彼女たち』（原題）にレギュラー出演中。現役アスリートながらその美貌で度々注目を集め、K-POPガールズグループaespaのカリナに似ていることから、「陸上界のカリナ」「陸上の女神」など呼ばれている。