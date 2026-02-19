EXILE TAKAHIRO、妻・武井咲の写真と“そっくり” オフショットに大反響「夜デート素敵すぎる」「奥様と撮り合い素敵」
EXILE TAKAHIROが18日、自身のインスタグラムを更新。東京で撮影したというプライベートショットを公開。その写真が、妻で俳優の武井咲の投稿と“同じ場所”だと話題となっている。
【写真】「素敵夫婦やね」TAKAHIRO＆武井咲、夫婦で“似た場所”で撮影したプライベートショット
TAKAHIROは「Tokyo #ずっといるのに #まるで来日したみたいに」とコメントし、赤くライトアップされた建物の横でクールにポージングを決めた写真をアップ。カジュアルな服装にサングラスをかけ、プライベート感あふれる写真となっていた。
この投稿のコメント欄には「3日前に咲ちゃんがアップしてた場所だー」「わ！やっぱり!!咲ちゃんも載せてた場所だ」「夫婦で同じ場所をインスタにあげるなんて、めっちゃステキ」などと、武井と“同じ場所”で撮影していることへ、歓喜のコメントが寄せられている。
実はこの数日前、15日に武井も自身のインスタグラムを更新。「Valentine's Night walk」とつづられた投稿では、ファンのコメント通り、TAKAHIROの写真と同じ“赤くライトアップされた建物”の横で撮影された姿が披露されていたのだ。
これにファンからは「デート匂わせキターーー！」「素敵な夫婦」「夜デート素敵すぎる」「奥様と撮り合い素敵」「素敵夫婦やね」などと、反響が集まっている。
