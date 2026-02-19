スノボ金・戸塚優斗選手、ネイルイメージ「男の子だから…」 ミセスを見て決断「やってもいいんだなって思って」【ミラノ・コルディナ冬季五輪】

スノボ金・戸塚優斗選手、ネイルイメージ「男の子だから…」 ミセスを見て決断「やってもいいんだなって思って」【ミラノ・コルディナ冬季五輪】