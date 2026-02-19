スノボ金・戸塚優斗選手、ネイルイメージ「男の子だから…」 ミセスを見て決断「やってもいいんだなって思って」【ミラノ・コルディナ冬季五輪】
ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した日本代表の戸塚優斗選手（24）が、19日放送のテレビ朝日系『大下容子ワイド！スクランブル』（毎週月〜金 前11：30）に生出演。大ファンというMrs. GREEN APPLEについて語った。
好きなアーティストはMrs. GREEN APPLEと自己紹介。早稲田大学の中林美恵子教授から、ネイルのきっかけやデザインについて「なんか願掛けみたいなものとか、好きなものがあったりするんですか？」と聞かれ、「ネイルはMrs. GREEN APPLEさんがやってて。やっぱり男の子だからやらないほうがいいかなというイメージはあったんですけど、それ見てやってもいいんだなって思って」と説明。「やったらかわいいし、テンションも上がるなと思って。大会でもするようになりました」と語った。
また、デザインや色について「本当に金メダル取りたいという気持ちもあったので、指に金の色も入れさせてもらって」と話していた。
