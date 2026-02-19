スーパーバンタム級に転級した中谷潤人（28＝M・T）が、3階級制覇のレジェンド王者・長谷川穂積氏（45）のYouTube「長谷川穂積のラウンド13」に出演。夢のマススパーが実現した。

長谷川氏がミットを持った後、互いにグローブを付けて3階級制覇王者同士の夢のマススパーが実現した。

パンチを当てないシャドースタイルではあるがスピード、距離の詰め方は実戦並のスリリングな緊張感で、リングは張り詰めた空気が流れた。

中谷にとっても貴重な時間で、「タイミングが多彩。向き合わせていただいて凄い楽しかった」という充実ぶりだった。

長谷川氏は「あれだけ身長（1メートル73）がある選手が、僕（1メートル68）より低く構える。強いパンチが打てる体勢で戦ってるんだなと感じた」と、まずは構えに驚いた様子。

「前の手（右のリード）の触り方、出し方、駆け引き、それをエサにして入って来たところに左のパンチであったり、（相手が）入って来ない場合は自分でプレスをかけて前に来るとか、メチャクチャやりにくいと思いました」と、印象を明かした。

では、戦ったらどうか？

長谷川氏は真顔で「ギリ僕だと思います。プロ41戦のキャリアを使って長谷川穂積ワールドに引き込んで、どこかでボディー打ち込んだところで頭ガーンのカット（で出血）だら〜でレフリーストップの負傷判定勝利」と結果を予想した。

あまりに都合のいい展開予想に撮影スタッフから「レジェンドとして恥ずかしくないですか？」とツッコまれ、長谷川氏は“あはは”と笑い飛ばした。

自身との対戦予想は冗談混じりだったが、中谷は5月2日に東京ドームで井上尚弥（大橋）との世紀の一戦を控える。

長谷川氏は「（誰が相手でも）井上選手に勝つことは想像しにくいが、中谷選手はまだ成長過程。一戦一戦の成長が凄いと思うので、（試合当日）どこまで伸びてるか楽しみですね」と、これは真剣に説明した。