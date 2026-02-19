文武両道だと思う「東京都の私立進学校」ランキング！ 2位「開成高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
首都圏の私立進学校は、伝統ある学びの場から新しい教育方針を打ち出す学校まで多彩で、それぞれに強みを持っています。学力だけでなく人間性や将来性を重視する校風も注目され、数々の優秀な人材を輩出してきました。
All About ニュース編集部では、2025年9月9〜16日の期間、全国10〜80代の男女250人を対象に、「首都圏の私立進学校」に関するアンケートを実施しました。その中から、文武両道だと思う「東京都の私立進学校」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「クイズに出てるほどとても頭がいいし、運動でも活躍しているイメージがあるから」（20代女性／兵庫県）、「東京大学合格者数全国トップクラスでありながら、部活動ではボート部や文芸部が全国大会出場を果たしているから」（50代男性／東京都）、「自分の大学で部活に所属しながら、高い成績を維持している友人たちが通っていた高校であるから」（20代男性／東京都）、「東大をはじめ難関大学への合格実績が圧倒的に多く、勉強だけでなく部活動でも成果をあげているため」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「進学実績が高い一方、野球部をはじめ運動部も全国的に有名だから」（40代女性／神奈川県）、「甲子園常連の野球部をはじめ運動部が全国レベルで活躍しつつ、難関大学合格実績も安定しているため、文武両道といえる」（40代女性／埼玉県）、「早稲田実業は早稲田大学の係属校で偏差値が高く入学難易度はそもそも高い一方、硬式野球部を中心に全国大会レベルの部活動も盛ん」（50代男性／東京都）、「まず偏差値が高い事とインターハイやスポーツでよく噂含めて名前が上がる学校だからです」（30代男性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年9月9〜16日の期間、全国10〜80代の男女250人を対象に、「首都圏の私立進学校」に関するアンケートを実施しました。その中から、文武両道だと思う「東京都の私立進学校」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：開成高等学校／69票全国屈指の進学校として知られる開成高等学校は、41年連続東大合格者トップの名門校。学業の面だけでなく、部活動や行事にも力を入れる文武両道の学校です。自主自律を重んじる校風の中で、個性と才能を存分に伸ばせる環境が整っています。
回答者からは「クイズに出てるほどとても頭がいいし、運動でも活躍しているイメージがあるから」（20代女性／兵庫県）、「東京大学合格者数全国トップクラスでありながら、部活動ではボート部や文芸部が全国大会出場を果たしているから」（50代男性／東京都）、「自分の大学で部活に所属しながら、高い成績を維持している友人たちが通っていた高校であるから」（20代男性／東京都）、「東大をはじめ難関大学への合格実績が圧倒的に多く、勉強だけでなく部活動でも成果をあげているため」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：早稲田大学系属早稲田実業学校高等部／87票スポーツの強豪校としても知られながら、大学進学実績も優秀な早稲田実業。校是「去華就実（華やかなものを去り、実に就く）」、校訓「三敬主義（他者、自己、事物を敬う）」をもとに伝統と革新を兼ね備えた教育スタイルで、生徒の幅広い可能性を引き出しています。
回答者からは「進学実績が高い一方、野球部をはじめ運動部も全国的に有名だから」（40代女性／神奈川県）、「甲子園常連の野球部をはじめ運動部が全国レベルで活躍しつつ、難関大学合格実績も安定しているため、文武両道といえる」（40代女性／埼玉県）、「早稲田実業は早稲田大学の係属校で偏差値が高く入学難易度はそもそも高い一方、硬式野球部を中心に全国大会レベルの部活動も盛ん」（50代男性／東京都）、「まず偏差値が高い事とインターハイやスポーツでよく噂含めて名前が上がる学校だからです」（30代男性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)