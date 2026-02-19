「マジで何がしたいん？」マックの“大型コラボ”に賛否両論「意味不明」「どこの層にウケんねん」
ハンバーガーチェーン・マクドナルドの公式X（旧Twitter）は2月18日、投稿を更新。シュールなコラボレーション動画を公開しました。
【動画】“大型コラボ”に賛否両論
コメントや引用では「マジで何がしたいん？クソつまんないコラボすんなよ 広報変えろ」「企画通したやつ出てこい！！ww」「企画担当者はネット始めたての中学生かな？」「どこの層にウケんねんww」「年度末に予算が余ったからいつもより余計に豪華に道路工事してる田舎の道路みたいなコラボ最高」「インフルエンザだった時見た夢より意味不明だぞこの動画」「マクドナルドは何処に行こうとしてるんだ？」「幻覚みせられてる…？」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「幻覚みせられてる…？」同アカウントは「大型コラボ第一弾『霊夢と魔理沙とモチモチの木』 #クリームブリュレホットドーナツ #モチモチの木 #ゆっくり解説 #ドラッグストアザグザグ #檜山修之」とつづり、絵本『モチモチの木』（岩崎書店）と「ゆっくり実況」でおなじみの霊夢＆魔理沙（東方Project）、そして岡山県を中心に西日本で展開するドラッグストア「ZAGZAG（ザグザグ）」がコラボレーションした動画を1本投稿しています。新商品の「クリームブリュレホットドーナツ」をシュールでコミカルに紹介する内容です。
コラボ動画について解説17日に同アカウントが公開した動画では、霊夢と魔理沙が「クリームブリュレホットドーナツの大型コラボ動画について」ゆっくり解説しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
