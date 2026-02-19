DeNAとの練習試合で実戦初登板し、2回無安打無失点1四球

ロッテのサム・ロング投手が19日、沖縄・糸満で行われたDeNAとの練習試合で実戦初登板。2回無安打無失点で終え「日本で投げられて本当にすごくいい気持ちです」と充実の汗を拭った。順調に調整を進めるMLB通算162登板の新助っ人には、初めての日本のキャンプで驚いたことがあった。

「一番の違いはランドリーなのかなと思います。米国だと球場を出るときは私服で帰る形なんですけど、こちら（日本）だとチームのアパレルを着て帰るというのが、自分は着ていてすごく楽しいですし、いいなと思っています。素敵な服をたくさん持ってきたのに、これ（チームウエア）しか着られていないというのはちょっと残念だなという感じもしますが（笑）」

笑いを交えて話したが、「何はともあれ、日本に来られたことはまるで冒険のような気分ですし、ひとつひとつ、全てを楽しんでいます」と言葉に力を込める。家族の話になると、間もなく出産を予定している美人妻の写真を披露し「僕には釣り合わないくらいの妻だよ」と目尻を下げた。

この日は3回から2番手で登板してわずか4球で3者凡退。続投した4回は先頭の蝦名に四球を与えたが、度会を中飛、成瀬を投ゴロ、京田を変化球で空振り三振に仕留めた。最速は149キロで「開幕に向けて徐々にスピードは上がっていくのかなと思います」と宣言した。（町田利衣 / Rie Machida）