「ちいかわ」100均雑貨の“第8シリーズ”新作が登場 ビビッドカラーのポーチやふせんなど実用性バツグン モモンガ・古本屋も
人気キャラクター作品「ちいかわ」のグッズ公式Xが19日に更新され、「100円ちいかわ雑貨 第8シリーズ」の新作が順次発売されていることが伝えられた。
【写真】「ぎゃーっ！また出た！」カラフルなフラットポーチ、ミニクリアフォルダー、ふせんなど
投稿では、「実用性バツグンのちいかわ雑貨が2月にまたまた登場」とのコメントとともに、カラフルなちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガ・古本屋（愛称：カニちゃん）らのフラットポーチ、キーホルダー、ミニクリアフォルダーなどを写真で紹介した。
SNSでは「ぎゃーっ！また出た！」「フラットポーチも大きくてしっかりしてて良き」「たまたま遭遇…！モモンガだけラスイチだった」「前回のも出会えてないから今回はゲットしたいなー」「くりまんじゅう先輩…待ってますよ…」「うおお、近所のキャンドゥさんお頼み申す」などの声が上がっている。
同商品は「キャンドゥ」「ワッツ（Watts）」「100えんハウス『レモン』」などの100円ショップで順次取り扱い予定。
