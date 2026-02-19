写真は『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』1巻書影

写真拡大

　人気キャラクター作品「ちいかわ」のグッズ公式Xが19日に更新され、「100円ちいかわ雑貨 第8シリーズ」の新作が順次発売されていることが伝えられた。

【写真】「ぎゃーっ！また出た！」カラフルなフラットポーチ、ミニクリアフォルダー、ふせんなど

　投稿では、「実用性バツグンのちいかわ雑貨が2月にまたまた登場」とのコメントとともに、カラフルなちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガ・古本屋（愛称：カニちゃん）らのフラットポーチ、キーホルダー、ミニクリアフォルダーなどを写真で紹介した。

　SNSでは「ぎゃーっ！また出た！」「フラットポーチも大きくてしっかりしてて良き」「たまたま遭遇…！モモンガだけラスイチだった」「前回のも出会えてないから今回はゲットしたいなー」「くりまんじゅう先輩…待ってますよ…」「うおお、近所のキャンドゥさんお頼み申す」などの声が上がっている。

　同商品は「キャンドゥ」「ワッツ（Watts）」「100えんハウス『レモン』」などの100円ショップで順次取り扱い予定。