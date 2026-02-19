右胸全摘の梅宮アンナ、「片胸用ブラ」アデランスと共同開発 乳がん患者にも寄り添うインナー「“今の自分”でいられる一枚」【コメントあり】

右胸全摘の梅宮アンナ、「片胸用ブラ」アデランスと共同開発 乳がん患者にも寄り添うインナー「“今の自分”でいられる一枚」【コメントあり】