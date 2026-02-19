¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó8ÀéËü±ßÄ¶¡¡1·î¼óÅÔ·÷¡¢·úÀßÈñ¹âÆ
¡¡ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤¬19ÆüÈ¯É½¤·¤¿1·î¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó1¸ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤ÇÁ°Ç¯Æ±·îÈæ14.2¡ó¾å¾º¤Î8383Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¾å¾º¤Ï9¥«·îÏ¢Â³¡£·úÀßÈñ¹âÆ¤Î¤Û¤«¡¢ÅÔ¿´¤Î¹â³ÛÊª·ï¤¬Á´ÂÎ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Á°·îÈæ¤Ç¤Ï5¥«·îÏ¢Â³¤Î²¼Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åìµþ23¶è¤ÇÍÑÃÏ¼èÆÀ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢³«È¯¶È¼Ô¤¬ÅìµþÅÔ¤Î»ÔÉô¤ä¼þÊÕ¸©¤Î¶¡µë¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Öº£¸å¤Ï¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Î¡Ë²Á³Ê¾å¾ºÉý¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ°èÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢23¶è¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ15.8¡óÁý¤Î1²¯2126Ëü±ß¡£23¶è°Ê³°¤ÎÅÔÆâ¤Ï13.7¡ó²¼Íî¤Î6524Ëü±ß¡¢ºë¶Ì¸©¤Ï3.3¡ó²¼Íî¤Î5492Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£ÀéÍÕ¸©¤Ï21.8¡ó¾å¾º¤Î5933Ëü±ß¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ï24.7¡ó¾å¾º¤Î8294Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼óÅÔ·÷Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Çä¸Í¿ô¤Ï1.3¡óÁý¤Î628¸Í¤Ç¡¢4¥«·î¤Ö¤ê¤ËÁý¤¨¤¿¡£