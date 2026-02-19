元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。出演番組で取り組んだダイエットについて語った。

丸山は先月29日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」内で「外食痩せダイエット」に1カ月間挑戦。ボディーメークトレーナー石本哲郎氏が考案、過度な運動は一切行わずチェーン店で“食べてもいい”メニューを食べて減量する方法で、6.1キロ減の62．3キロと大成功を収めた。

丸山は「とにかく結構食べた」と回顧。これまで独自で取り組んだダイエットは、食欲を我慢する反動でリバウンドを繰り返していたというが、「今は食べてるんだけど、ある程度、外食ダイエットで食べる物を選ぶようになって、だいぶ変わりましたね。現役の時に戻ったみたいな」と、出産後から続いていた“爆食い”グセが改善されたと説明。

減量に成功した現在は「とにかく体が軽いのと、膝が痛くない」と変化を明かし、家族や周囲の反応もうれしかったと喜びを語った。

動画の最後には「基本私は運動するのが嫌だから外食ダイエットやらせてもらって、いい経験になった」「ほんとにマジで正直楽だったので、自分には凄い合ってたな」「我慢するのが嫌なタイプ人、私もそうなんだけど、そういう人には外食ダイエット凄く合ってる」と自身にピッタリのダイエット法だったと改めて振り返り「58キロ目指して頑張る」と新たな目標も明かした。