ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックスノーボード女子日本代表の村瀬心椛選手が19日、自身のインスタグラムを更新し、試合の結果について心境をコメントしました。

村瀬選手は一種目目のビッグエアでは金メダル、二種目目のスロープスタイルでは最後のラン中盤でトリプルコーク1260を決めると、最後のセクションではバックサイド1080を披露し大技を次々に成功。しかし得点は85.80点と銅メダル、大粒の涙をこぼしていました。

「メダル2つ取れたことは物凄く嬉しいです」「私は本気でここの舞台に立ち、全力を出し尽くしました」とつづる村瀬選手。

しかし「皆様の期待には応えられませんでした。二冠獲ってたら相当カッコよかっただろうな。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。本当にごめんなさい。動画を見れば見るほど、もの凄く苦しくて、やり切った技でやり切ってない様な感覚が残っていて凄く辛いです」と悔しさを語っています。

さらに「こんなんで終われるわけがない」「こんな悔しい気持ちは一生ありません。一生忘れません」とコメント。

そして「でもこんなんでクヨクヨしてる場合じゃない。私はまだやれます。まだ出来ます。満足するまで足は止めず挑み続けます。自分らしい滑りがまた歴史に名を刻めるように」と前向きに熱意を語りました。

また、ファンらへ「皆さんで勝ち取ったメダル。皆さんのおかげで獲れたメダル。素晴らしい景色を見せて下さった皆様ありがとうございました。サポート応援ありがとうございました。夜中までテレビで張り付いて見てくれた全国の皆様ありがとうございました」とメッセージを送りました。

そして最後は「次こそは本物の王者になりたい。なってみせる。絶対に」と強い意気込みを示しました。

▽村瀬心椛選手投稿全文

正直着地した瞬間。やっとスロープスタイルでも金メダル獲れた。そう思ってしまいました。今までの辛い思いや苦労してきた事。全ての事を着地した瞬間思い出しました。私は本気でここの舞台に立ち、全力を出し尽くしました。皆様の期待には応えられませんでした。二冠獲ってたら相当カッコよかっただろうな。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。本当にごめんなさい。動画を見れば見るほど、もの凄く苦しくて、やり切った技でやり切ってない様な感覚が残っていて凄く辛いです。今年のWorld cupでもこんなに点を引かれた事が無かったので、オリンピックでこんな風になるとは思ってもいませんでした。メダル2つ取れたことは物凄く嬉しいです。だけどこんなんで終われるわけがない。今の私の気持ちです。率直な気持ちですみません。

だけどそのぐらいガチで挑みました。こんな悔しい気持ちは一生ありません。一生忘れません。でもこんなんでクヨクヨしてる場合じゃない。私はまだやれます。まだ出来ます。満足するまで足は止めず挑み続けます。自分らしい滑りがまた歴史に名を刻めるように。

日本に帰る時は笑顔で楽しんで帰ります。皆さん日本で待っていてください。皆さんで勝ち取ったメダル。皆さんのおかげで獲れたメダル。素晴らしい景色を見せて下さった皆様ありがとうございました。サポート応援ありがとうございました。夜中までテレビで張り付いて見てくれた全国の皆様ありがとうございました。

これでビックエア、スロープスタイル、沢山の方に知ってもらえたかな。これからもスノーボード盛り上がるといいな。次こそは本物の王者になりたい。なってみせる。絶対に。

ここも