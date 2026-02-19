“2ヶ月で11kg減”話題のアイドル「ショートパンツから出てるのタイパンツ」チラ見せコーデに熱視線
【モデルプレス＝2026/02/19】M3LOGINの佐藤かれんが2月19日、自身のInstagramを更新。マレーシア・レダン島に旅行中のショットを公開した。
【写真】2ヶ月で11kg減アイドル「攻めてる」タイパンツチラ見せショット
◆佐藤かれん、ショーパン＆タイパンツ重ね着空港コーデ
佐藤は「空港コーデっぽくない空港コーデ」「レダン島行った時に撮ったよ〜〜」とつづり、写真を複数枚投稿。「ショートパンツから出てるのタイパンツ笑」と続け、ショートパンツからタイパンツをチラリとのぞかせた姿を披露した。船の上や空港のロビーで椅子に座るショットでは、スラリとした美しい脚がショートパンツから伸びている。
◆佐藤かれんの空港コーデが話題
この投稿にファンからは「スタイル抜群」「攻めてる」「めちゃくちゃ可愛い」「脚長くて羨ましい」「重ね着おしゃれで真似したい」「憧れのスタイル」などといった反響が寄せられている。
佐藤は2025年11月10日に「2ヶ月11kgダイエット中にやったこと」とつづり、ダイエットの詳細を投稿。ビフォーアフターの写真も披露し、大きな注目を集めていた。（modelpress編集部）
