みちょぱ、母のお手製ふりかけレシピ公開に反響相次ぐ「混ぜるだけって最高」「簡単なのに本格的そう」
【モデルプレス＝2026/02/19】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が2月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。母のお手製ふりかけのレシピを公開した。
【写真】妊娠発表の27歳美人タレント「米が進みまくるから注意」混ぜるだけ簡単お手製ふりかけ
みちょぱは「昨日載せたままお手製ふりかけが反響凄くてレシピ教えてもらった」（※原文ママ）とつづり、母のお手製のふりかけのレシピを公開。
完成したふりかけのショットを背景に「火入らないです 混ぜるだけ！」と大きく注意書きをつけ「花かつお 50〜100g」「かえりちりめん 100g」「細切り塩こんぶ 50g」「白いりごま 50g」「しょうゆ50g」「砂糖 50g（甘さが足りなかったらオリゴ糖を足す）」「みりん 25g（隠し味程度）」「酢 50g」と、材料とそれぞれの分量を詳細に記載している。そのほか調味料扱いのポイントなども併せて紹介し「米が進みまくるから注意」とレシピを結んでいる。
また、このふりかけに関して「浜松の人からちょこちょこコメントくるんだけど まさに、浜松で売ってるセットみたいなのを東京来てからよく買って作ってくれてて それをこの間ふと思い出してどのキットか思い出せなくて手作りで作ってもらった」「浜松の郷土料理かなんなのかな？」と、素朴な疑問も記した。
この投稿には「これは絶対美味しいやつ」「混ぜるだけって簡単すぎる」「簡単なのに本格的そう」「毎日食べたくなる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】妊娠発表の27歳美人タレント「米が進みまくるから注意」混ぜるだけ簡単お手製ふりかけ
◆みちょぱ「ままお手製ふりかけ」レシピ公開
みちょぱは「昨日載せたままお手製ふりかけが反響凄くてレシピ教えてもらった」（※原文ママ）とつづり、母のお手製のふりかけのレシピを公開。
完成したふりかけのショットを背景に「火入らないです 混ぜるだけ！」と大きく注意書きをつけ「花かつお 50〜100g」「かえりちりめん 100g」「細切り塩こんぶ 50g」「白いりごま 50g」「しょうゆ50g」「砂糖 50g（甘さが足りなかったらオリゴ糖を足す）」「みりん 25g（隠し味程度）」「酢 50g」と、材料とそれぞれの分量を詳細に記載している。そのほか調味料扱いのポイントなども併せて紹介し「米が進みまくるから注意」とレシピを結んでいる。
◆みちょぱのふりかけレシピが話題
この投稿には「これは絶対美味しいやつ」「混ぜるだけって簡単すぎる」「簡単なのに本格的そう」「毎日食べたくなる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】