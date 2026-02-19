「50分間の恋人」劇中弁当のレシピ“毎話公開”が話題「チェックするのがルーティン」「献立の救世主」
【モデルプレス＝2026/02/19】Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と女優の松本穂香がW主演を務めるドラマ「50分間の恋人」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠／毎週日曜よる10時15分〜）。ドラマ公式Instagramにて、劇中に登場する弁当のレシピが公開され、話題を読んでいる。
【写真】STARTOイケメン主演ドラマ「参考になる」と話題の劇中弁当レシピ
毎話、食欲を刺激する美味しそうな弁当が登場する本作。ドラマ公式Instagramでは、第1話から最新話に至るまで、劇中のメニューを家庭で再現できる詳細なレシピが投稿されている。
第1話で晴流（伊野尾）をトリコにした「唐揚げ＆卵焼き弁当」では、生姜とにんにくが効いた唐揚げに、甘い卵焼きという王道の組み合わせレシピを公開。続く第2話の「ポークチャップ弁当」は、「伊野尾さん＆松本さんも特に記憶に残るお弁当だそう」のコメントとともに、他のおかずにも応用できる万能なミニトマトソースのレシピが公開された。
さらに、晴流の大好物として第3話に登場した「オムライス弁当」では、前週に紹介されたトマトソースが再登場。第4話の「プルコギナムル弁当」では、一手間加えた韓国風たまご焼きをポイントとして挙げ、色とりどりな弁当の写真とともにレシピを紹介している。
また、弁当だけでなく、劇中で晴流が「ボーノ！」と絶賛した菜帆ママ（赤間麻里子）秘伝の「辛島家のコロッケ」のレシピを番外編として公開。毎話、弁当の写真とともに、材料から調理手順まで分かりやすくまとめられている。
この投稿に「伊野尾くんが食べたお弁当再現したい」「献立の救世主」「毎週、放送後にレシピをチェックするのがルーティンになってる」「ドラマの余韻に浸りながらお弁当が作れて最高」「参考になる」などと反響が集まっている。
本作は、AIだけが親友の変わり者イケメン・晴流（伊野尾）と、仕事に夢中な堅実女子・菜帆（松本）が繰り広げるズレきゅんラブコメディ。菜帆が晴流にコーヒーをぶちまけ、30万円もする服を汚してしまったことから、“弁償金の代わりに弁当を30回作る”という弁当契約を結ぶことに。菜帆は晴流のズレた言動に振り回されつつも、彼の優しさや真っすぐさに次第に惹かれていくが…ライバル会社に勤めていることが発覚。スムーズにはいかないチグハグな2人の恋模様を描く。（modelpress編集部）
