山田優＆みちょぱ＆伊原葵、美ボディ際立つブラ姿 ワコール×ファッション誌のコラボに登場
俳優の山田優が、ワコールのインナーウェアブランド「AMPHI」によるノンワイヤーブラシリーズ「BRAGENIC」デビュー10周年コラボ企画に登場した。
【写真】ブラ姿で美ボディも！山田優、みちょぱ、伊原葵が登場
ワコールのインナーウェアブランド「AMPHI（アンフィ）」は、キレイに盛れるノンワイヤーブラシリーズ「BRAGENIC（ブラジェニック）」のデビュー10周年を記念し、宝島社が発行する人気ファッション誌『sweet（スウィート）』『otona MUSE（オトナミューズ）』『SPRiNG（スプリング）』とコラボレーション。各誌のイメージに合わせた「BRAGENIC」をコラボカラーで展開していく。
『sweet』とのコラボでは、“ガーリーも大人も楽しみたい”という読者の気持ちに寄り添い、2種類の新開発レースをフェミニンなカラーでまとめたロマンティックな「BRAGENIC 脇高細見えタイプ」を展開。オリジナルレースを贅沢に使ったシュシュも発売する。
『otona MUSE』では、同誌のコーディネイトを参考に、トレンド感のあるカラーリングと機能性を両立した「BRAGENIC ぴたっとフィットタイプ」と、マルチウェイでコーディネイトのアクセントになるスカーフキャミもラインアップ。
『SPRiNG』では、大人のおしゃれ感を演出できる“絶妙なくすみカラー”の「BRAGENIC 盛り胸タイプ」と、ボトムの上やスカートの下に重ねて透明感をプラスできるラップタイプのチュールスカートを発売する。
みちょぱ（池田美優）、伊原葵がコラボアイテムを華やかに着こなすビジュアルもあわせて公開された。
