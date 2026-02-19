ローソン、JAL客室乗務員が考案した”ご当地ロールケーキ”発売 からあげクン“機内スープ味”も
ローソンがJALと異業種コラボに乗り出す。客室乗務員が考案したご当地ロールケーキに加え、機内で親しまれるスープの味を再現した「からあげクン」新味など計12品を2月24日から展開する。
【写真】客室乗務員考案の”ご当地プレミアムロールケーキ”とは…？
今回の異業種コラボレーションは、物価高騰の影響などで消費マインドが低下するなか、両社が持つ全国ネットワークや知見を生かし、定番商品の新たな価値を創出する狙い。ローソンの創業50周年施策「マチのハッピー大作戦」の一環として実施する。
目玉となる“ご当地「Uchi Cafe」プレミアムロールケーキ”は、JALグループ各社の客室乗務員7人が地域の魅力発信をコンセプトに企画。約10ヵ月の試行錯誤を経て、全国8地域それぞれの食材や名物をイメージした商品を開発した。
北海道産ハスカップや徳島県産木頭ゆず、多良間島黒糖といった地産素材を使った商品に加え、秋田名物「ババヘラアイス」や大阪で親しまれる「ミックスジュース」、鹿児島の「白くま」など、ご当地の味わいをロールケーキで表現。地域ごとに発売商品が異なる。
JALグループの客室乗務員とともに商品開発を進めたローソン商品本部の久常真さんは、「大阪の“泉州水ナス”や鹿児島の“芋焼酎”など、50種類以上のアイデアをいただき、多くの気づきがありました」と振り返る。
なかでも中部エリアで発売する「あんバタートースト」をイメージした商品については、「プレミアムロールケーキは通常、生地の内側に焼き色がつきますが、今回はあえて外側に焼き目を付け、トースト感を表現しました。細部までこだわっています」と説明。「異業種とのコラボだからこそ生まれた発想。新たな価値をお届けできると思います」と手応えを語った。
フライドフーズでは、JAL国際線で提供されている「オニオンコンソメスープ」の味を再現。「からあげクン」「Lチキ」「Lから」の3品を、JAL機内食開発チーム監修のもと商品化した。発売を記念し、同スープは2月24日から3月31日までJAL国内線全路線でも提供する。
菓子では、機内で人気の飲料「スカイタイム」とUHA味覚糖の「コロロ」がコラボ。「コロロ SKYTIME味（ももとぶどう）」を全国で販売する。
両社は今後も互いのリソースを活用し、日本各地に“美味しさとワクワク”を届ける取り組みを検討していくとしている。
▼ローソン×JAL コラボ商品12品
・Uchi Cafe 北海道産ハスカッププレミアムロールケーキ（北海道）
・Uchi Cafe ババヘラ風プレミアムロールケーキ（苺×バナナ）（東北6 県・
新潟県）
・Uchi Cafe クリームあんみつ風プレミアムロールケーキ（関東／新潟県のぞく）
・Uchi Cafe あんバタートースト風プレミアムロールケーキ（中部）
・Uchi Cafe ミックスジュース風プレミアムロールケーキ（近畿）
・Uchi Cafe 瀬戸内レモンと木頭ゆずプレミアムロールケーキ（中四国）
・Uchi Cafe 白くま風プレミアムロールケーキ（九州および島根県の一部地域、山口県）
・Uchi Cafe 黒糖＆紅茶 プレミアムロールケーキ〜多良間島黒糖使用〜（沖縄）
・からあげクン オニオンコンソメスープ味（全国発売）
・L チキ オニオンコンソメスープ味（全国発売）
・L から オニオンコンソメスープ味（4個）（全国発売）
・コロロ SKYTIME味（ももとぶどう）（全国発売）
