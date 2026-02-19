『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が2月13日に放送され、体をかくと凶暴化して噛みついてくるチワワに悩む飼い主の依頼を解決しようと奮闘する様子が描かれた。

【映像】チワワが猛獣のように襲いかかる瞬間（実際の映像）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「体をかくと噛みつくチワワ」は、東京都の女性（52）から寄せられた次のような依頼だ。

『家で飼っているチワワのベガスくんについての悩み相談です。ベガスくんは普段とてもかわいく、いい子です。でもひとつだけ、怒りまくることがあります。私に限らず誰でも腕や足が痒くなった時に少しでもカキカキすると結相を変えて飛びかかり、時には血が出るほど本気で噛み付くのです。それまで楽しく遊んでいても、カキカキした途端にうなりながら猛獣のように襲いかかってきます。絶対に見逃してはくれません。超優秀なハンターみたいです。飼い主の私たちでも恐ろしく、ベガスくんの前では痒くてもかけないので、席を外します。なんとかベガスくんの前でも安心してカキカキできるようにならないでしょうか』

この依頼を受け、田村裕探偵が調査を開始した。対象となるベガス君は一見愛らしいチワワだが、飼い主ですら恐怖を感じるという豹変ぶり。実際に田村探偵が試しに体を「カキカキ」してみると、ベガス君は間髪入れずに襲いかかってきた。その形相を見た田村探偵は、思わず「顔が凶器やん！」と叫び、あまりの迫力にビビりまくってしまった。

調査を進めると、不思議なことに「顔」をかく動作には反応せず大丈夫であることが判明した。そこで、どのような条件なら噛まれないかを探るため、田村探偵は体を張った数々の検証実験を試みた。

まずは「ニセの手（爪を赤く塗っただけ）」を使ってかいてみるが、即座に見破られ失敗。続いて「ウクレレ」の裏に穴を開け、演奏しているフリをして隠れてお腹をかいてみるが、これも動きを察知されアウト。さらには「そっくりな犬の着ぐるみ」を着てかく作戦に出るも、ベガス君の野性的な勘をごまかすことはできず、容赦なく襲いかかってきた。

そして最後の手段として、田村探偵は“分身の術”を用意し、ベガス君に対峙することに。これは、「誰が書いているかわからない」状態を作るため、複数のダミーの手を一斉に動かしてベガス君をかく乱させる作戦だ。

たくさんの手がワサワサと動く異様な光景に、ベガス君もターゲットを絞りきれず混乱。攻撃を諦めて逃げ出し、ついに「カキカキ」をやり遂げることに成功した。根本的な解決とは言い難いが、田村探偵は「これでいくらでもかけるね」と強引に締めくくった。