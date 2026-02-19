埼玉県八潮市の道路陥没事故で、事故原因を調べる委員会は、陥没は、下水道管が内部で発生した硫化水素で腐食したことにより引き起こされたとする報告書を取りまとめました。

【映像】事故当時の様子

去年1月28日、八潮市の県道が突然陥没し、深さ5メートルほどの穴に転落したトラックの運転手の男性が死亡しました。その後も陥没は大きく広がり、最終的に穴は幅およそ30メートル、深さおよそ10メートルまでになりました。

これまでに事故を調査する委員会は、陥没原因について検証を続けていましたが、きょう取りまとめた報告書で陥没は、下水道管内部で発生した硫化水素で腐食し、中に土砂が流れ込んだことで引き起こされたとする見解を改めて示しました。

報告書によりますと、陥没箇所付近の下水道管では事故の4年ほど前に行われた点検で腐食が確認されていましたが、当時の技術では全体の状況を把握することは難しく、陥没を未然に予測するのは困難だったとしました。

また下水道管の規模が大きく常に多量の水が流れていたことから、内部を補修することも技術的に困難だったとしています。

埼玉県は今後、点検で飛行式ドローンを活用するなどして下水道管内の状況把握を改善したいとしています。（ANNニュース）