WBA世界スーパーライト級タイトルマッチで世界初挑戦する、同級1位・平岡アンディ（29＝大橋）が19日、渡米した。出発前に取材に応じ「正直（試合が）なくなることも考えた。それも運命かな、と」と胸中を明かしながら「もうやるしかないので。ネガティブになるより“やるっしょ！”となっていた方が絶対いい。やってきたことを全うするだけです」と力強く話した。

21日（日本時間22日）に米ネバダ州ラスベガスのTモバイル・アリーナでの世界初挑戦に向け、当初は試合10日前に渡米する予定だったが労働ビザの問題で予定が立たず。18日にビザが発給され、この日の午前中に米国大使館を訪れたという。試合3日前の「ドタバタ渡米」となったが「前々から行けていたらよかったが、もうどうしようもないので、逆に吹っ切れている。減量もしていたので精神的な影響もなかった」と時差問題も一蹴。計量前日となる、現地時間19日に到着予定で最後の体重調整に入る。

当初は昨年11月14日（同15日）に米フロリダ州マイアミでWBA世界同級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（29＝米国）に挑戦予定だったが、メインで試合を行う予定だった世界3階級制覇王者ジャーボンテ・“タンク”・デービス（米国）が元交際相手へのDVなどで訴訟を起こされたため、興行自体が延期に。今年2月に仕切り直しとなった世界戦前にもあわやのアクシデントがあったが、いよいよ念願の大一番が目前に迫っている。

国内ジム所属のスーパーライト級世界王者は過去に藤猛、浜田剛史、平仲明信の3人のみ。平岡が勝てば1992年4月に平仲がメキシコで初回1分32秒TKO勝ちして以来、約34年ぶりに日本人が同級での世界王座獲得となる。「自分の描いてきた夢でもある、ラスベガスでの世界戦。自分のやるべきことをやるだけです」。覚悟を口にし、決戦の地へと向かった。