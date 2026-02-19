大崎電気工業<6644.T>がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を３６億円から５２億円（前期比４８．４％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１８円から２８円へ引き上げ年間配当予想を４５円（前期２２円）とした。



第３四半期に、海外計測制御事業における中東・アフリカ地域からの撤退に伴う事業撤退損２０億４０００万円を特別損失として計上する一方、第４四半期に不動産の売却による固定資産売却益約６０億円を特別利益として計上することが要因。なお、売上高９８０億円（同０．９％増）、営業利益５８億円（同１．７％増）は従来見通しを据え置いている。



同時に、上限を１５０万株（自己株式を除く発行済み株数の３．３６％）、または２５億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は２月２０日から９月３０日までで、資本効率の向上による更なる株主還元の強化を図ることが目的としている。



