大宮コーチの乗用車が接触事故
RB大宮アルディージャは19日、川原元樹ヘッドオブゴールキーピング(41)が運転する自家用車と、交差点を横断中の男性との接触事故が発生したことを発表した。
クラブ公式サイトによると、事故は今月16日午後8時ごろ千葉市内で発生。接触した男性は病院へ搬送され、打撲と診断されたという。事故発生後、速やかに警察など関係各所へ連絡し、必要な対応を行ったとしている。
クラブは「交通事故の発生、また男性にケガを負わせてしまったことにつきまして、深くお詫び申し上げます」と謝罪。本件を受け、本人に対して厳重注意を行うとともに、選手・スタッフ全体への注意喚起を実施し、再発防止に向けた交通安全への取り組みを徹底するとしている。
川原ヘッドオブゴールキーピングは、昨シーズンまでジェフユナイテッド千葉でGKコーチを務めていた。
