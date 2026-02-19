flumpoolの山村隆太が自身のInstagramを更新し、高橋優との2ショットを公開した。

■山村隆太「優しい未来を想像できて特別な一日になりました！」

現在、全国ツアー『高橋優 15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR 2025-2026「自由たる覚悟、然として奏ず」』で各地を廻っている高橋。2月15日には埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールで開催した。

山村は「高橋優くんの15周年ライブ@大宮ソニックシティに行ってきました」と報告。続けて「優しさと激しさ、その両端を振り切るような歌力に圧倒されました！中間がない端と端で刻んでくるメトロノームみたいな感情とリズムがそのまま歌になって届く感じでした。光だけでなく影も含めて、人の負の感情まで丁寧に歌にしてくれるのが優くんらしい」とライブの感想を記した。そして、「地上を染めるものが悲しみではなく、明日も優くんの歌声でありますように、、、。優しい未来を想像できて特別な一日になりました！」と温かなメッセージで締めくくった。

公開された写真は、アウターだけでなくパンツもキャップにいたるまで全身を黒でスタイリッシュにまとめた山村とツアーグッズの“優園地Tシャツ”を身に着けた高橋が並び、互いを指差し合い、微笑を見せている。山村は、「これからも優しく激しく叫び続けてね」と心からのエールを送った。

SNSには「お互い刺激し合ってる良い関係性！」「高め合える友達がいて幸せですね」「素敵な2ショット！」といった声が寄せられている。」

