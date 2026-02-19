

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





61359.87 ボリンジャー:＋3σ(26週)

60083.03 ボリンジャー:＋3σ(13週)

59834.13 ボリンジャー:＋3σ(25日)

58123.15 ボリンジャー:＋2σ(25日)

57590.96 ボリンジャー:＋2σ(13週)

57537.67 ボリンジャー:＋2σ(26週)



57467.83 ★日経平均株価19日終値



57094.40 6日移動平均線

56412.16 ボリンジャー:＋1σ(25日)

55482.62 均衡表転換線(日足)

55104.95 均衡表基準線(日足)

55098.89 ボリンジャー:＋1σ(13週)

54701.18 25日移動平均線

54341.23 新値三本足陰転値

53998.64 均衡表転換線(週足)

53715.47 ボリンジャー:＋1σ(26週)

52990.20 ボリンジャー:-1σ(25日)

52606.82 13週移動平均線

51954.35 均衡表雲上限(日足)

51938.77 75日移動平均線

51361.31 均衡表雲下限(日足)

51279.21 ボリンジャー:-2σ(25日)

50114.75 ボリンジャー:-1σ(13週)

49925.13 均衡表基準線(週足)

49893.27 26週移動平均線

49568.23 ボリンジャー:-3σ(25日)

47622.68 ボリンジャー:-2σ(13週)

46071.07 ボリンジャー:-1σ(26週)

45435.13 200日移動平均線

45130.61 ボリンジャー:-3σ(13週)

42248.87 ボリンジャー:-2σ(26週)

39458.62 均衡表雲上限(週足)

38426.67 ボリンジャー:-3σ(26週)

37334.58 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 81.13(前日76.78)

ST.Slow(9日) 77.94(前日78.62)



ST.Fast(13週) 91.68(前日90.42)

ST.Slow(13週) 89.06(前日88.64)



［2026年2月19日］



株探ニュース

