　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


61359.87　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
60083.03　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
59834.13　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
58123.15　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
57590.96　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
57537.67　　ボリンジャー:＋2σ(26週)

57467.83　　★日経平均株価19日終値

57094.40　　6日移動平均線
56412.16　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
55482.62　　均衡表転換線(日足)
55104.95　　均衡表基準線(日足)
55098.89　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
54701.18　　25日移動平均線
54341.23　　新値三本足陰転値
53998.64　　均衡表転換線(週足)
53715.47　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
52990.20　　ボリンジャー:-1σ(25日)
52606.82　　13週移動平均線
51954.35　　均衡表雲上限(日足)
51938.77　　75日移動平均線
51361.31　　均衡表雲下限(日足)
51279.21　　ボリンジャー:-2σ(25日)
50114.75　　ボリンジャー:-1σ(13週)
49925.13　　均衡表基準線(週足)
49893.27　　26週移動平均線
49568.23　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47622.68　　ボリンジャー:-2σ(13週)
46071.07　　ボリンジャー:-1σ(26週)
45435.13　　200日移動平均線
45130.61　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42248.87　　ボリンジャー:-2σ(26週)
39458.62　　均衡表雲上限(週足)
38426.67　　ボリンジャー:-3σ(26週)
37334.58　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　81.13(前日76.78)
ST.Slow(9日)　　77.94(前日78.62)

ST.Fast(13週)　 91.68(前日90.42)
ST.Slow(13週)　 89.06(前日88.64)

［2026年2月19日］

株探ニュース