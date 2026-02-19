【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(19日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
61359.87 ボリンジャー:＋3σ(26週)
60083.03 ボリンジャー:＋3σ(13週)
59834.13 ボリンジャー:＋3σ(25日)
58123.15 ボリンジャー:＋2σ(25日)
57590.96 ボリンジャー:＋2σ(13週)
57537.67 ボリンジャー:＋2σ(26週)
57467.83 ★日経平均株価19日終値
57094.40 6日移動平均線
56412.16 ボリンジャー:＋1σ(25日)
55482.62 均衡表転換線(日足)
55104.95 均衡表基準線(日足)
55098.89 ボリンジャー:＋1σ(13週)
54701.18 25日移動平均線
54341.23 新値三本足陰転値
53998.64 均衡表転換線(週足)
53715.47 ボリンジャー:＋1σ(26週)
52990.20 ボリンジャー:-1σ(25日)
52606.82 13週移動平均線
51954.35 均衡表雲上限(日足)
51938.77 75日移動平均線
51361.31 均衡表雲下限(日足)
51279.21 ボリンジャー:-2σ(25日)
50114.75 ボリンジャー:-1σ(13週)
49925.13 均衡表基準線(週足)
49893.27 26週移動平均線
49568.23 ボリンジャー:-3σ(25日)
47622.68 ボリンジャー:-2σ(13週)
46071.07 ボリンジャー:-1σ(26週)
45435.13 200日移動平均線
45130.61 ボリンジャー:-3σ(13週)
42248.87 ボリンジャー:-2σ(26週)
39458.62 均衡表雲上限(週足)
38426.67 ボリンジャー:-3σ(26週)
37334.58 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 81.13(前日76.78)
ST.Slow(9日) 77.94(前日78.62)
ST.Fast(13週) 91.68(前日90.42)
ST.Slow(13週) 89.06(前日88.64)
［2026年2月19日］
株探ニュース