　2月19日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2982銘柄。東証終値比で上昇は1398銘柄、下落は1479銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが113銘柄、値下がりは106銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は210円高と大幅高に買われている。
△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8217>　オークワ　　　　　 1026　 +139（ +15.7%）
2位 <6644>　大崎電　　　　　 1721.1 +136.1（　+8.6%）
3位 <4419>　フィナＨＤ　　　　　950　　+69（　+7.8%）
4位 <4082>　稀元素　　　　　　 2770　 +190（　+7.4%）
5位 <4891>　ティムス　　　　　　151　　+10（　+7.1%）
6位 <4180>　Ａｐｐｉｅｒ　　　　778　　+30（　+4.0%）
7位 <2695>　くら寿司　　　　　 3790　 +145（　+4.0%）
8位 <4317>　レイ　　　　　　　　760　　+26（　+3.5%）
9位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　 +0.3（　+3.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3807>　フィスコ　　　　　118.2　 -9.8（　-7.7%）
2位 <4885>　室町ケミカル　　 1245.7　-39.3（　-3.1%）
3位 <5074>　テスＨＤ　　　　　550.1　-16.9（　-3.0%）
4位 <6740>　Ｊディスプレ　　　 23.3　 -0.7（　-2.9%）
5位 <9143>　ＳＧＨＤ　　　　 1549.6　-45.4（　-2.8%）
6位 <6963>　ローム　　　　　 2610.1　-74.4（　-2.8%）
7位 <1515>　日鉄鉱　　　　　　 3510　 -100（　-2.8%）
8位 <6158>　和井田　　　　　　 1072　　-30（　-2.7%）
9位 <7793>　イメージＭ　　　 1773.9　-46.1（　-2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　675　 +7.2（　+1.1%）
2位 <6113>　アマダ　　　　　　 2587　+26.5（　+1.0%）
3位 <5401>　日本製鉄　　　　　　694　 +6.4（　+0.9%）
4位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　427.6　 +3.6（　+0.8%）
5位 <1801>　大成建　　　　　　18552　 +142（　+0.8%）
6位 <9531>　東ガス　　　　　 7697.5　+58.5（　+0.8%）
7位 <5831>　しずおかＦＧ　　 3112.2　+23.2（　+0.8%）
8位 <2002>　日清粉Ｇ　　　　 2151.8　+14.3（　+0.7%）
9位 <6526>　ソシオネクス　　　 1996　+13.0（　+0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6963>　ローム　　　　　 2610.1　-74.4（　-2.8%）
2位 <7453>　良品計画　　　　　 3570　-80.0（　-2.2%）
3位 <8830>　住友不　　　　　 4918.3　-64.7（　-1.3%）
4位 <6976>　太陽誘電　　　　 4608.3　-56.7（　-1.2%）
5位 <9202>　ＡＮＡＨＤ　　　 3363.1　-30.9（　-0.9%）
6位 <8795>　Ｔ＆Ｄ　　　　　 4043.3　-35.7（　-0.9%）
7位 <6674>　ＧＳユアサ　　　 5108.8　-44.2（　-0.9%）
8位 <8001>　伊藤忠　　　　　　 2250　-17.0（　-0.7%）
9位 <5332>　ＴＯＴＯ　　　　 6078.4　-41.6（　-0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース