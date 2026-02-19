[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1398銘柄・下落1479銘柄（東証終値比）
2月19日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2982銘柄。東証終値比で上昇は1398銘柄、下落は1479銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが113銘柄、値下がりは106銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は210円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8217> オークワ 1026 +139（ +15.7%）
2位 <6644> 大崎電 1721.1 +136.1（ +8.6%）
3位 <4419> フィナＨＤ 950 +69（ +7.8%）
4位 <4082> 稀元素 2770 +190（ +7.4%）
5位 <4891> ティムス 151 +10（ +7.1%）
6位 <4180> Ａｐｐｉｅｒ 778 +30（ +4.0%）
7位 <2695> くら寿司 3790 +145（ +4.0%）
8位 <4317> レイ 760 +26（ +3.5%）
9位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
10位 <7776> セルシード 362 +11（ +3.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3807> フィスコ 118.2 -9.8（ -7.7%）
2位 <4885> 室町ケミカル 1245.7 -39.3（ -3.1%）
3位 <5074> テスＨＤ 550.1 -16.9（ -3.0%）
4位 <6740> Ｊディスプレ 23.3 -0.7（ -2.9%）
5位 <9143> ＳＧＨＤ 1549.6 -45.4（ -2.8%）
6位 <6963> ローム 2610.1 -74.4（ -2.8%）
7位 <1515> 日鉄鉱 3510 -100（ -2.8%）
8位 <6158> 和井田 1072 -30（ -2.7%）
9位 <7793> イメージＭ 1773.9 -46.1（ -2.5%）
10位 <4588> オンコリス 2315.3 -59.7（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 675 +7.2（ +1.1%）
2位 <6113> アマダ 2587 +26.5（ +1.0%）
3位 <5401> 日本製鉄 694 +6.4（ +0.9%）
4位 <6472> ＮＴＮ 427.6 +3.6（ +0.8%）
5位 <1801> 大成建 18552 +142（ +0.8%）
6位 <9531> 東ガス 7697.5 +58.5（ +0.8%）
7位 <5831> しずおかＦＧ 3112.2 +23.2（ +0.8%）
8位 <2002> 日清粉Ｇ 2151.8 +14.3（ +0.7%）
9位 <6526> ソシオネクス 1996 +13.0（ +0.7%）
10位 <8031> 三井物 5626.6 +33.6（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6963> ローム 2610.1 -74.4（ -2.8%）
2位 <7453> 良品計画 3570 -80.0（ -2.2%）
3位 <8830> 住友不 4918.3 -64.7（ -1.3%）
4位 <6976> 太陽誘電 4608.3 -56.7（ -1.2%）
5位 <9202> ＡＮＡＨＤ 3363.1 -30.9（ -0.9%）
6位 <8795> Ｔ＆Ｄ 4043.3 -35.7（ -0.9%）
7位 <6674> ＧＳユアサ 5108.8 -44.2（ -0.9%）
8位 <8001> 伊藤忠 2250 -17.0（ -0.7%）
9位 <5332> ＴＯＴＯ 6078.4 -41.6（ -0.7%）
10位 <7012> 川重 17155 -115（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8217> オークワ 1026 +139（ +15.7%）
2位 <6644> 大崎電 1721.1 +136.1（ +8.6%）
3位 <4419> フィナＨＤ 950 +69（ +7.8%）
4位 <4082> 稀元素 2770 +190（ +7.4%）
5位 <4891> ティムス 151 +10（ +7.1%）
6位 <4180> Ａｐｐｉｅｒ 778 +30（ +4.0%）
7位 <2695> くら寿司 3790 +145（ +4.0%）
8位 <4317> レイ 760 +26（ +3.5%）
9位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
10位 <7776> セルシード 362 +11（ +3.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3807> フィスコ 118.2 -9.8（ -7.7%）
2位 <4885> 室町ケミカル 1245.7 -39.3（ -3.1%）
3位 <5074> テスＨＤ 550.1 -16.9（ -3.0%）
4位 <6740> Ｊディスプレ 23.3 -0.7（ -2.9%）
5位 <9143> ＳＧＨＤ 1549.6 -45.4（ -2.8%）
6位 <6963> ローム 2610.1 -74.4（ -2.8%）
7位 <1515> 日鉄鉱 3510 -100（ -2.8%）
8位 <6158> 和井田 1072 -30（ -2.7%）
9位 <7793> イメージＭ 1773.9 -46.1（ -2.5%）
10位 <4588> オンコリス 2315.3 -59.7（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 675 +7.2（ +1.1%）
2位 <6113> アマダ 2587 +26.5（ +1.0%）
3位 <5401> 日本製鉄 694 +6.4（ +0.9%）
4位 <6472> ＮＴＮ 427.6 +3.6（ +0.8%）
5位 <1801> 大成建 18552 +142（ +0.8%）
6位 <9531> 東ガス 7697.5 +58.5（ +0.8%）
7位 <5831> しずおかＦＧ 3112.2 +23.2（ +0.8%）
8位 <2002> 日清粉Ｇ 2151.8 +14.3（ +0.7%）
9位 <6526> ソシオネクス 1996 +13.0（ +0.7%）
10位 <8031> 三井物 5626.6 +33.6（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6963> ローム 2610.1 -74.4（ -2.8%）
2位 <7453> 良品計画 3570 -80.0（ -2.2%）
3位 <8830> 住友不 4918.3 -64.7（ -1.3%）
4位 <6976> 太陽誘電 4608.3 -56.7（ -1.2%）
5位 <9202> ＡＮＡＨＤ 3363.1 -30.9（ -0.9%）
6位 <8795> Ｔ＆Ｄ 4043.3 -35.7（ -0.9%）
7位 <6674> ＧＳユアサ 5108.8 -44.2（ -0.9%）
8位 <8001> 伊藤忠 2250 -17.0（ -0.7%）
9位 <5332> ＴＯＴＯ 6078.4 -41.6（ -0.7%）
10位 <7012> 川重 17155 -115（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース