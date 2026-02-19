発達した低気圧の影響で、２月１９日の道内は日本海側などを中心に強い風や雪に見舞われました。



ＪＲや空の便など交通機関は大幅に乱れていて、市民の足に影響が出ています。



（撮影した人）「札幌市西区の住宅街です。強い風と雪で辺り一面ホワイトアウト状態となっています」



横殴りの雪が降った早朝の札幌市です。



発達した低気圧により、道央を中心に大荒れの天気となりました。



道内では新篠津で最大瞬間風速３０.６メートルを観測したほか、札幌では２６メートルを記録。





ＪＲ篠路駅では、やってきた列車が雪をかきわけて、まるで除雪車のようになっていました。札幌では午後３時までの２４時間で４４センチの雪が降りました。（恩田記者）「ＪＲ札幌駅前です。改札の前ですが多くの方で非常に混雑している状況です」この悪天候の影響で列車のダイヤは大幅に乱れました。ＪＲ北海道によりますと、函館線の手稲～小樽間の上下線が運転見合わせになるなど、快速エアポート６６本を含む２９５本が運休。札幌駅近くではバスで空港に向かおうとする人もいましたがー（カメラマン）「いま空港行き運休です」（観光客）「え、運休ですか。午後３時の飛行機に乗るのでなんとか（空港に）行きたい。ＪＲ行って遅れていたのでバスで」（東京に向かう人）「空港まで行きたいと思っているんですが、バスの状況が分からないのでバスも期待できないのかな」札幌と新千歳空港を結ぶ空港連絡バスも、高速道路通行止めのため午前中は全路線で運休に。夕方から徐々に運行を再開する予定です。新千歳空港でもカウンターに大勢の客が詰めかけました。北海道エアポートによりますと、午後０時半現在で新千歳空港の定期便９１便が欠航を決めています。この荒れた天気の影響により、道内では３４１の小中学校などが臨時休校したほか、３３校が始業時間を繰り下げました。雪と風のピークは過ぎましたが、１９日夜遅くにかけて強い風や雪に注意が必要です。