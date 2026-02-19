大阪市水道局にすごい寄附…金地金「21キロ」「5億6654万円相当」 “水道事業に寄与することを望まれる方から”
大阪市水道局は19日、公式サイトを通じて「金地金21キログラム」の寄附を受けたと明らかにした。
「大阪市水道局は、本市水道事業に寄与することを望まれる方から、金地金をご寄附いただきました」と、写真を公表。
収受した金地金は21キログラムで、5億6654万円相当（2月19日時点）だという。
「貴重なご寄附をいただきましたことに感謝するとともに、寄附者のご意向を踏まえ、水道管の老朽化対策など、水道事業で大切に活用させていただきます。なお、寄附者のご意向により、市長感謝状の贈呈式は行いません」と伝え、感謝を示した。
