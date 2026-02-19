¡Ö¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡×2Âå¤ËÂ³¤¯ÆüËÜÂåÉ½¤ÎºÂ¡¡½÷»Ò¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÎÌîÌÀ²ÖºÚ¤ËÉã¤«¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Î¸ÀÍÕ
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È ½÷»ÒÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È 3°Ì·èÄêÀï(Âç²ñ12ÆüÌÜ/¸½ÃÏ17Æü)
Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½÷»ÒÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥ÈÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌîÌÀ²ÖºÚÁª¼ê¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¡¢¸µÄ¹Ìî¸ÞÎØ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÆüËÜÂåÉ½¡¦ÌîÌÀ¹°¹¬¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì·èÄêÀï¤ÇËÙÀîÅí¹áÁª¼ê¤ÈÌîÌÀÁª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢郄ÌÚÈþÈÁÁª¼ê¡¢º´Æ£°½ÇµÁª¼ê¡¢ÌîÌÀÁª¼ê¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤ó¤ÀÆüËÜ¡£¥ì¡¼¥¹¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÎÈ¾¼þ¤ÇÁá¤¯¤â0.6ÉÃ°Ê¾å¤Î¥ê¡¼¥É¤òºî¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â½çÄ´¤Ëº¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤â¥ê¡¼¥É¤òµö¤µ¤º¡¢3.50ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¾¡Íø¤·Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¼¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤ÎÁ°¤«¤é¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¹°¹¬¤µ¤ó¡£ºòÆü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡Ö½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»î¹ç·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤ÈÀ¼¤«¤±¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤â1998Ç¯¤ÎÄ¹Ìî¸ÞÎØ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ö¤Þ¤µ¤«Ì¼¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö郄ÌÚÁª¼ê¡¢º´Æ£Áª¼ê¡¢ËÙÀîÁª¼ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¹°¹¬¤µ¤ó¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ºòÇ¯Âç¤¤Ê¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ø¤â´¶¼Õ¤òËº¤ì¤ºÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£