「ぷっくりシール」＆「シール帳」が簡単に作れちゃう！ 『レジンでつくる ときめき文具』予約開始
シリーズ累計60万部超のガールズクラフトシリーズより、『レジンでつくる ときめき文具』（Gakken）が5月1日に発売される。きょう19日より予約販売が開始された。
【画像】20個のぷっくりシールがつくれる！
今、小学生の間で大人気の「ぷっくりシール」と「シール帳」が手作りできるクラフトキット。UVライト不要のレジンをまぜてシリコン型に入れるだけで、透明感たっぷりのキラキラ文具が完成する。
「ゆめいろシール帳」は、表紙に星型のブリスターがついており、フレークを入れるとシャカシャカ振れるシェイカー仕様に。オリジナルのシール台紙＆リングつき。「うるつやシール」は、ぷっくり仕上がる専用シリコン型で、ユニコーン・ねこ・うさぎ・ハートなどのかわいいシールがかんたんに完成。人気のタイルシールもつくれる。
天使の羽がかわいい「マジカルステッキペン」は、専用の芯が入ったミニサイズのボールペン。ボールチェーンを通せばキーホルダーにもなる。「オーロラムーン定規」は8センチまで測れる実用タイプ。ハートの穴にリングを通せば、シール帳といっしょに持ち歩ける。
監修は、SNS総フォロワー110万人のハンドメイド作家・むぎままさん。レジンを使った小物づくりを得意とし、親しみやすいキャラクターと流行を取り入れた作品アイデアが大人気。本キットでは、パーツ選定からシリコン型のデザインまで一から手がけ、小さな子どもでもぷっくりかわいい作品がかんたんに作れるよう細部までこだわっている。
UVライト不要の2液性レジンを採用。レジンをまぜて、シリコン型に入れ置いておくだけで完成。付属のガイドブックでは、かわいくつくるコツを丁寧に紹介。つくり方の動画もついているので、はじめてでも安心となっている。
