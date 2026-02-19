FANTASTICS・佐藤大樹＆木村慧人がハイレベル女装対決 スタジオ驚き「女の人だと思った」
FANTASTICS from EXILE TRIBEのメンバー出演するテレビ朝日系『ファンタスティックPARK』。18日に放送された同番組では、モグライダーの芝大輔、ぼる塾のあんりがゲストとして登場。2人1組のチーム戦で写真バトルが繰り広げられ、メンバーの激レア写真が続々と披露された。
【写真】メンバー衝撃のW女装姿公開
「ファンタスティック最強写真バトル」は、お題に沿った写真をスマホから探し1枚を出し合って強さを競う。審査を務めるあんりは開始前から「つまんない写真出したら許さない!!」と厳しい姿勢を見せ、メンバーたちに緊張が走る。さらに最下位チームには恥ずかしすぎる罰ゲームが待っているという。
最初のお題「可愛くてごめん」では、佐藤大樹＆堀夏喜チームが佐藤の女装写真を披露。ドラマ撮影時に劇団EXILEの佐藤寛太とともに撮ったものだといい、おかずクラブ・オカリナを意識したメイクというクオリティの高さにスタジオからは驚きの声が上がった。
続く木村慧人＆中島颯太チームも女装で対抗。女装した木村の姿を見た芝とあんりからは「女の人だと思った」との声が上がる。さらに中島の妹が、SNSのおすすめ欄に表示されて「かわいい」と思ってタップしたら慧人だったというエピソードも飛び出し、その完成度の高さが証明される形に。しかし八木勇征からは「女装を選んだ時点で狙いに行っちゃっている。全然ナチュラルじゃない」と手厳しいコメントが飛び出した。
そんな中、澤本夏輝＆世界チームが選んだ1枚は、世界の5歳頃の写真。ハロウィンの仮装をした姿で、前髪だけ金髪というヘアスタイルやポーズなど今とも共通する特徴的な部分が話題となった。さらに世界は「作られた可愛さじゃない」「世に出てない初出しの写真」などアピールを続ける。
最後に披露したのは、八木勇征＆瀬口黎弥チーム。選んだのは八木のデビュー初期に撮影された写真で、そのぽっちゃりした姿を見たあんりが「かわいい！」を連発する事態に。メンバーも「かわいい！」と大絶賛し、八木本人が「シャインマスカット」に例えると再び笑いが起こっていた。
