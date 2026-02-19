フリーアナウンサーの木佐彩子（54）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。夫で楽天GMの石井一久氏（52）との結婚の決め手を明かした。

木佐は石井氏との出会いについて「大学の同級生の結婚式」と告白。「たまたま同級生が割と早めに結婚して。そのところで会って。“なんか野球選手らしい”“へえー”みたいな」と続けた。

石井氏も木佐のことを「“来年フジテレビのアナウンサーになるらしい”“へえー”」といった会話で認識したとし、「だから第一印象は全然良くない。良くないっていうか、何ともない。あんまり」とぶっちゃけた。

直接会話はしなかったが「だからほら、結婚する人って、出会った時にビビッ！とか言うじゃないですか。全くないっていうのは実感しています」としみじみと話した。

その後フジテレビアナウンサーとなった後、「プロ野球ニュース」を担当し、当時強かったヤクルトの取材で球場に行く機会が多く、再会したという。

「めざましテレビ」担当時代には、同局スポーツ部のディレクターと仲が良かった石井氏がフジテレビを訪れ、顔を合わせることもあったと回顧した。

MCの神田愛花は「タイミング合わせて会いにきていたんじゃないの。不器用そうだから」と推測し、MCの「ハライチ」澤部佑は「可能性はある」と同調。木佐は「そうですね。そんな派手に飲んだりする人じゃない。友達もあまりいなかった。ただその人と仲が良くて」と証言した。

澤部が「決め手はなんですか。結婚、この人だなっていう」と続けると、木佐は「やっぱり心も大きいなと思いました。体も大きいですけれど」と回答。「だからこんな私でも、伸び伸びさせてもらえそうな人だったんで」と目を細めた。