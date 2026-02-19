ÊÆ·³µ¡ÄÆÍîÁÛÄê¤ÇÆüÊÆ¹çÆ±·±Îý¡¡²Æì¡¦±ºÅº¡¢µ¬À©¤ä¾Ã²Ð¼ê½ç³ÎÇ§
¡¡²Æì¸©±ºÅº»Ô¤ÎÊÆ·³ËÒ¹ÁÊäµëÃÏ¶è¤Ç19Æü¡¢´ðÃÏ³°¤Ç¤ÎÊÆ·³µ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤òÁÛÄê¤·¤¿ÆüÊÆ¹çÆ±¤Î·±Îý¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£2004Ç¯¤Ë²Æì¹ñºÝÂç¡Êµ¹ÌîÏÑ»Ô¡Ë¤Çµ¯¤¤¿ÊÆ·³¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼ÄÆÍî»ö¸Î¤ò¼õ¤±ºöÄê¤µ¤ì¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸©·Ù¤¬µ¬À©Àþ¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£»ö¸Îµ¡¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤ä¡¢Éé½ý¼Ô¤ÎÈÂÁ÷¤Ê¤É¤Î¼ê½ç¤â³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡·±Îý¤ÏÊÆ·³µ¡¤¬ËÒ¹ÁÊäµëÃÏ¶èÉÕ¶á¤Î³¤´ß¤ËÄÆÍî¤·¤¿¤È¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡£¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬Éé½ý¼Ô¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿¹Ò¶õµ¡¤Ë¾ÃËÉ¤¬Êü¿å¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£°åÎÅµ¡´Ø¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡·±Îý¤ËÀèÎ©¤Äµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¿¹ÏÆµ±É§Æâ³Õ´±Ë¼²Æì´íµ¡´ÉÍý´±¤Ï¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤ò¾úÀ®¤·¡¢ÆüÊÆ¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£