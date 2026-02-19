◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界スーパーライト級（６３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・ゲーリー・アントゥアン・ラッセル―同級１位・平岡アンディ（２月２１日＝日本時間２２日、米ラスベガス、Ｔ―モバイル・アリーナ）

２１日（日本時間２２日）に米ラスベガスでＷＢＡ世界スーパーライト級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（２９）＝米国＝に挑戦するＷＢＡ世界同級１位・平岡アンディ（２９）＝大橋＝が日本時間１９日、羽田空港発の航空機で渡米した。

ギリギリで間に合った。当初は試合の約１０日前に出発する予定だったが、ビザの問題で渡米できない状態が続いていた。１８日にようやく問題が解決し、１９日夕方の飛行機で米国へ飛んだ。計量前日の現地時間１９日の夕方にはラスベガス入りの予定だ。

羽田空港で取材に応じた平岡は「良かったですね。何とか」と安堵（あんど）。「結構しんどかったですね。正直、試合がなくなることも考えました。だけど、それはそれでもう運命かなって。どっちに転ぼうが、やってきたことを全うするだけだろうって思っていました」と心境を打ち明けた。所属ジムの大橋秀行会長（６０）ら関係者の尽力で渡米が実現し「あとは自分がやる番ですね」と決意を述べた。

減量は、スーパーライト級（６３・５キロ以下）のリミットまで「あと２・８キロぐらい」だという。１９年１１月、２０年１０月にはラスベガスで試合を行うなど海外の経験も豊富な平岡は、日本では特に時差調整も行っておらず「時差が…とネガティブになるより『やるっしょ』ってなっていた方が試合にはいい。そこが今、自分が作れるベストな状況だと思う。もうやるしかないんで」と前を向いた。

２４年９月、ＷＢＡ世界スーパーライト級挑戦者決定戦で同級暫定王者イスマエル・バロッソ（ベネズエラ）に９回ＴＫＯ勝ちし、王者への挑戦権を獲得。ラッセル戦は当初、昨年１１月１４日（日本時間１５日）に米マイアミで予定されていた。しかし平岡が渡米を予定していた同月４日、興行のメインイベントに予定されていたエキシビションマッチの中止が決定。興行自体も中止となり、平岡―ラッセル戦も延期となっていた。

ようやく訪れた世界初挑戦。「ラッセルは本物の選手。そんな本物の王者に挑んで勝ったら、認められる。そこはすごい楽しみ」と話し、「ラスベガスで世界戦をするのは、自分が描いてきた夢でもある。あとはもう自分のやるべきことをやるだけです」と目を輝かせた。

平岡が勝てば、１９９２年４月にメキシコでＷＢＡ世界同級王座を獲得した平仲明信（沖縄）以来、国内ジム所属選手としては３４年ぶり４人目の同級世界王者となる。

戦績は平岡が２４戦全勝（１９ＫＯ）、ラッセルが１８勝（１７ＫＯ）１敗。（勝田 成紀）