ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグルで銀メダルを獲得した堀島行真（トヨタ自動車）らが１９日、羽田空港着の航空機で帰国した。堀島はデュアルモーグルの銀メダルとモーグルの銅メダルを首にかけながら、帰国後の会見で「こういう大舞台から無事にけがもなく、またメダルを取れて帰って来れてうれしい」と喜びを語った。

今大会は、妻・輝紗良さん（２５）＝旧姓・住吉＝と愛娘も現地に駆けつけ、大会を通じてサポートを受けた。会見では「娘が初の車酔いを経験した。僕は隣でそのケアをしながら寝る時間もあった」と、現地でのエピソードも披露。「１つ１つの舞台、１つ１つの遠征でいろいろなことを経験してもらっているので、それはいろいろな形で（娘に）伝えていきたい」と話した。

父親としての覚悟ものぞかせた。今大会だけで２つのメダルを獲得したが、目標の金メダルを取れず悔しさが残った。家族に対して１位を見せられなかったことも心残りの１つ。「次の４年後は正直なところ、３位の父親よりも、２位の父親よりも、１位の父親がいい。子供たち、妻も含めて、１番の人が近くにいると思ってもらえるような結果を今後は目指していきたい」と、２０３０年のアルプス五輪へ向けて決意を示した。

◆堀島 行真（ほりしま・いくま）１９９７年１２月１１日生まれ。岐阜・池田町出身。２８歳。両親の影響で１歳からスキーを始め、小学４年でモーグルを開始。Ｗ杯通算２４勝。２３―２４年シーズンで日本男子初の種目別制覇。世界選手権は１７年にモーグル（Ｍ）、デュアルモーグル（ＤＭ）２冠。２５年Ｍ金、ＤＭ銀。２１年ＤＭで銅。五輪は１８年平昌１１位、２２年北京銅。身長１７０センチ。家族は妻と子ども１人。