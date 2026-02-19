歌手の桑田靖子が17日、自身のインスタグラムを更新。ラジオ番組に出演した際に撮影した、80年代アイドル2ショットを公開した。



【写真】トロリン変わってな～い 桑田靖子と超接近で2ショット

ラジオ日本「加藤裕介の横浜ポップJ」にゲスト出演した桑田。「レギュラーの 西村知美ちゃんとパチリ、に あら♡ちらりと 裕さんも レアなshotと なりました！」とつづった。西村は同番組で月曜パートナーを務めている。



桑田は「ともちゃんのコーナーにて まもなく主演舞台の始まる 同期木元ゆうこちゃんの 息子くんバンドの曲も 《残像ロマンス》素敵ですぅ！」と続けた。木元は桑田と同じ1983年に歌手デビューし、ドラマ、映画などで活躍。結婚出産で育児に専念していたが、2014年に再デビューした。



「残像ロマンス」は國末観力と佐竹良愓による2人組ポップスバンド・Lennの曲。木元は昨年1月にブログで「初めて少しご紹介させてくださいませ。 息子のミロクがLennというバンドを組んでいて 2024年12月25日に 『純文学』と言う曲をリリースしました」と記し、バンド名は愛犬の名前に由来することを明かしていた。



同期の絆、80年代アイドルの結束力を感じさせる選曲に、桑田は「嬉しい♡ね」と思いを吐露。昨年12月20日には同期・松本明子も「私達チャイまんねんシスターズのアイドルナイトライブで、毎回素敵なサックスを演奏してくれています。 皆様応援よろしくお願い致します！」と自身と木元、小林千絵の同期ユニットによるライブへの参加を明かし、写真を添えてファンに後押しを呼びかけている。



西村は85年に「第1回ミスモモコグランプリ」で優勝し、翌86年に映画「ドン松五郎の生活」で主演デビュー。同時に主題歌「夢色のメッセージ」で歌手デビューした。アップされたラジオ番組の進行表には「残像ロマンス」の直下に「※西村さんセレクト」と書かれている。



桑田は70年生まれの西村と顔を接近させての2ショットを公開。生き生きとした表情が年齢を感じさせない。ファンも「レアなショット素敵」「靖子さん可愛い」「残像ロマンス♪ええなぁ」など懐かしい共演に喜びのコメント。



67年生まれの桑田は福岡県出身。83年に「脱・プラトニック」でデビュー。日本テレビ「天才・たけしの元気が出るテレビ！！」などバラエティー番組でも活躍した。一時活動を休止していたが、10年に歌手活動を再開した。



（よろず～ニュース編集部）