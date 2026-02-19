韓国の尹錫悦前大統領が非常戒厳を宣言し内乱を首謀した罪に問われていた裁判で、韓国の裁判所は19日、無期懲役の判決を言い渡しました。

韓国社会を大きな混乱に陥らせた尹前大統領による戒厳からおよそ1年3か月。大きな節目を迎えました。裁判所の前には尹氏の支持者が集まっていて、「ユン、アゲイン」などと声を上げています。

裁判所は尹氏について「犯行を直接主導計画し謝罪する意志をみられない」と指摘しながら、「物理的な力を最大限に抑えた事情がある」とした上で65歳で比較的高齢としています。

裁判は午後3時過ぎから始まりその様子は異例のテレビ中継で伝えられています。尹錫悦前大統領は2024年12月、戦争などの非常事態でないにもかかわらず「非常戒厳」を宣言するなど国の秩序を乱す目的で暴動を起こした罪などに問われています。

尹氏は一貫して起訴内容を否認していますが、特別検察官はことし1月、「権力を独占し長くその座にとどまろうとする欲のために軍や警察などを動員したものでその罪は極めて重い」と指摘し死刑を求刑していました。

――裁判の争点はどこだったのでしょうか？

大きな争点は非常戒厳が尹氏が主張する社会秩序を保つための「正当な措置」かそれとも秩序を乱す「内乱」と認定されるかでした。

この点について、裁判官は「国会や政治活動を阻止・マヒさせようとした目的が明確」と指摘した上で、「内乱として処罰できると判断する」などと述べ、軍を国会に送ったことは「内乱」であると認定しました。

内乱を首謀した罪に対する法定刑は死刑、もしくは無期懲役・無期禁錮です。ただ、韓国では1997年を最後に死刑は執行されていません。

裁判所は軍を国会に送ったことは「内乱」と認定した一方、戒厳については認定しませんでした。

今後、尹前大統領が控訴するかが焦点になります。