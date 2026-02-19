3連休は春本番の暖かさ！早くも初夏？東京5月並み最高気温22℃の予想も…花粉大量飛散と雪解け災害に警戒

3連休は、低気圧が日本に暖かい空気を引き込むため、気温が上昇する。1500メートル上空の気温は、平年に比べて、九州でプラス6〜7℃、関東でプラス8度前後、北海道でプラス12℃以上となる見込みで、このため3連休の地上気温も連動して、おおむね4月並みの暖かさになりそうだ。

3連休の予想最高気温（19日気象庁発表）

21日（土） 22日（日） 23日（祝）

札幌 9℃ 10℃ 7℃

青森 12℃ 16℃ 10℃

仙台 12℃ 15℃ 12℃

新潟 13℃ 18℃ 11℃

東京 15℃ 17℃ 19℃

名古屋 16℃ 16℃ 14℃

金沢 15℃ 18℃ 14℃

大阪 15℃ 17℃ 15℃

広島 16℃ 18℃ 15℃

高知 17℃ 18℃ 18℃

福岡 19℃ 21℃ 15℃

鹿児島 20℃ 20℃ 20℃

那覇 24℃ 23℃ 24℃

東京は、23日（月）に4月中旬並みの19℃と気象庁が予想している（19日11時発表）。これでも平年より8℃も高く、かなり暖かく感じるが、tenki.jp（日本気象協会）は、19日11時発表で23日（月）の東京について22℃を予想している。これは5月上旬並みで初夏を思わせる陽気だ。

いずれにしてもかなり暖かい連休になりそうで、花粉がたくさん飛ぶのと、雪の多いエリアでは屋根からの落雪、雪崩、雪解けによる洪水などにも注意が必要だ。

執筆：三井良浩（フジテレビ気象センター）