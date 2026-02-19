NTTドコモは、女優の加藤あいと杏花が出演する新TVCM「ドコモダケふたたび」篇を20日から全国で順次放映する。

「ドコモダケふたたび」では、かつてドコモのCMに出演していた加藤あいが約20年ぶりに同社のキャラクターの「ドコモダケ」と再会する。当時と同じ制作陣が再び集まり、記者会見のシーンから始まるなど、構成や演出もほぼ当時のまま再現されているという。

また、新たに後輩記者役として杏花が共演し、加藤あいとの掛け合いを通じて、家族でスマートフォンを選ぶ際の安心感や納得感を表現する。かつてCMを視聴していた世代が親となり、家族や子供と向き合う立場になったことに着目し、家族のつながりを軸とした企画が採用された。

CM内では、22歳以下の利用者を対象とした割引サービス「ドコモU22割」が宣伝され、若者本人のメリットだけでなく、データ容量や通信料金について家族で考えるきっかけとなることを目指している。動画は30秒の構成で、テレビ放映に先駆けて公式YouTubeチャンネル「docomoOfficial」で閲覧できる。