北斗晶、南原清隆の誕生日を祝福「番組を引っ張ってる南原さんを本当に尊敬します！」

タレントの北斗晶が18日に自身のアメブロを更新。お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの南原清隆が誕生日を迎えたことへの祝福と、長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛からバレンタインにもらった品についてつづった。

この日、北斗は情報バラエティ番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）への出演を報告し「本日もヒルナンデス生放送を見てくださった皆さんありがとうございました」とコメント。番組MCを務める南原が誕生日を迎えたことに触れ「南原さん、お誕生日おめでとうございます」と祝福した。

続けて「平日の毎日をこんなに長くメーンMCで番組を引っ張ってる南原さんを本当に尊敬します！」（原文ママ）とつづり「実は、南原さん私達夫婦の結納に立ち会ってくださったのよ〜」と意外なエピソードを明かした。

また、帰宅後については「突然すーちゃんが来た」と孫・寿々ちゃんが訪れたことを報告。夕食を準備する様子を公開しつつ、夕食後には、凛からバレンタインにもらったという「ガトーラスク」を食べたことを写真とともに述べた。

「ガトーラスク」について「このレーズンクリームのラスクヤバい」「このラスクはやばすぎた」と大絶賛。最後に「これは美味しすぎるよーーーーーーー」とつづった。