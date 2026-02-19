「美しすぎて悶絶」と話題の24歳モーグル女子　初の夢舞台は「嬉しさも悔しさも全部含めて一生の宝物」【冬季五輪】

自身のSNSで初の五輪を振り返った中尾春香(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪モーグル女子日本代表の中尾春香が、2月19日までに自身のインスタグラムを更新。自身初の夢舞台を振り返り、「応援ありがとうございました！温かい応援に支えられてここまで来ることができました」などと、つづった。

【写真】まるでモデル？中尾春香のチャーミングなショットをチェック

24歳の中尾はモーグルの予選で74.71点を記録して、7位通過。笑顔でカメラに向かって、ハートマークを作る場面が話題となった。決勝の1回目で17位となり、上位8人による同2回目には進出できなかったが、鮮烈な印象を残した。

デュアルモーグルでは、1回戦で惜敗したものの、藤木日菜との“日本人対決”が注目の的に。SNS上では「あまりに美しすぎて悶絶」「バズりそう…」「めっちゃ可愛い」「美人すぎてモデルかと…」「透明感えぐい」「今後も応援します！」などと、反響が広がった。

そんな中尾は「私がこの舞台で見せることのできた春香スマイルも、皆さんの支えがあったからこそ生まれたものだと思っています」と回顧。「嬉しさも悔しさも全部含めて、この最高な舞台で過ごした時間は一生の宝物です。簡単な道のりではありませんでしたが、とても楽しく、良い経験になりました」と充実感を漂わせた。