講談社の学習漫画、子どもに大人気！新刊収録ページ公開 『ウサウサ！ あざとくかわいい生きものレポート』発売
講談社は19日、『学習マンガ・理科 ウサウサ！ あざとくかわいい生きものレポート』（まきいわ山）を発売した。あわせて収録ページの一部が公開された。
ビブリオシリウスにて連載中の小学生向け学習漫画で、漫画アプリ『コミックDAYS』のランキング1位（日別オリジナル作品閲覧数ランキング、2025年7月18日）を獲得するなど、子どもだけでなく大人世代にも「ウサウサがかわいい！」と支持を広げている。
シリーズは累計は600万部を突破した『動く図鑑MOVE』から生まれた漫画として、2025年11月にシリーズを開始。かわいい宇宙人ウサウサと一緒に生きものを学べると、小学校や学童で口コミが広がり続けている。
第2巻は「あざとくかわいい」をテーマに、かわいいけれど一筋縄ではいかない生きものの生態を取り上げている。
■あらすじ
ウサウサは地球侵略のために月のウラからやってきた宇宙人。あいての姿をコピーする力を使って、地球侵略を目指しています。しかし、地球のクセモノすぎる生きものたちに振り回されていつも大ピンチに…！
