ユーザーファーストを追求し次の100年も「しるしの価値」を提供し続けるシヤチハタは、この度、タテヨコ自由自在に組み替えて連結できる「連結数字スタンプ」から、「月日」と「フレーム」の2タイプを3月9日から発売する。

「連結数字スタンプ」は、本体の凹凸をはめ合わせて、タテヨコに連結することができる組み替え自由なスタンプ。2023年には、ノートや手帳への記録が便利にできる小さなサイズの数字「ナンバリング」と「万年カレンダー」の2タイプを発売した。

今回は、デコレーションに負けずしっかりと日付表示できる大きな数字の「月日」と、連結する本数次第で好きなサイズ・形に変えられるイラスト枠・罫線の「フレーム」が仲間入り。昨今の「手帳デコ」「ノートデコ」「コラージュ」の盛り上がりに合わせ、いろもようシリーズのスタンプパッドを活用してデコレーションを楽しめるゴム印として商品化した。「月日」は、0〜9までの数字に加え、「月」「日」「／」の記号がセットになっており、「縁取り数字」と「ベタ数字」の使いやすい2タイプの文字からから選べる。

「フレーム」は生き生きとしたポーズが愛らしい「ねこ」と、さりげなく組み合わせやすい「植物」の2種類の柄を用意した。ふせんの各サイズに合わせて使用できる。

［小売価格］

連結数字スタンプ：275円〜4180円

フレーム：275円〜3300円

（すべて税込）

［発売日］3月9日（月）

シヤチハタ＝https://www.shachihata.co.jp