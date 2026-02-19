3COINS×JAL、“親子で使える”旅行アイテム発売へ 自分で押せる「キャリーケース」やおそろいグッズも【全27商品ラインナップ一覧】
雑貨店「3COINS」は、JAL（日本航空）とコラボレーションした旅行アイテム全27商品を、3月2日より全国の3COINSならびにパル公式通販サイト「PAL CLOSET」にて販売する。
今回のコラボレーションでは、JALスタッフのアイデアを活かした“あったら便利”な全27商品を展開。中身を分けられる2層式で、内側に保冷素材を使用した機内持ち込み用の「マザーズバッグ」をはじめ、「自分で押したい」という子どもが多いという声から生まれた「KIDSキャリーケース」、さらには親子でおそろいで使える「フード付きネックピロー」や「携帯スリッパ」など、JALで働くスタッフの声をもとに“親子でも使える”ことにもこだわって企画されたラインナップとなっている。
さらに、今回のコラボレーションを記念してJALの国内線航空券や3COINSオンラインストアで使えるクーポン券が当たる搭乗キャンペーンを実施する。
■商品ラインナップ（価格はすべて税込）
・仕掛け絵本（550円）
・シールブック（550円）
・水で描けるお絵かきブック（550円）
・ウォッシュバッグ（330円）
・使い捨て吸水シート6枚セット（330円）
・使い捨てお食事エプロン8枚セット（2種／各330円）
・KIDSフードつきネックピロー（1100円）
・フードつきネックピロー（1320円）
・KIDS携帯スリッパ（550円）
・携帯スリッパ（2サイズ／各880円）
・KIDSアイマスク（330円）
・アイマスク（550円）
・授乳ケープ（1650円）
・エコバッグ（550円）
・ミルクポーチ（880円）
・ポケットティッシュ＆マナーロールポーチ（880円）
・キャリーケース用ドリンクホルダー（550円）
・マザーズバッグ（1650円）
・パスポートケース（880円）
・吊り下げポーチ（1650円）
・圧縮おむつポーチ（1100円）
・洗える収納ポーチ（S：330円、M：550円、L：880円）
・トラベルポーチ（S：550円、M：880円）
・ストックバッグ（550円）
・キャリーオントラベルバッグ（330円／550円）
・KIDSヘッドホン（1980円）
・KIDSキャリーケース（5500円）
