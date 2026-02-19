猛威を振るうインフルエンザ。厚労省によると、2月2日～8日の1医療機関あたりの感染者数は、約43.34人で、前の週から約1.5倍と5週連続で増加しています。

【写真を見る】｢40年の医師生活で初めて｣インフルA型収束後にB型が大流行… 検査しても“隠れ陽性”は20％以上

ことしは異常!?「A型の収束後にB型大流行」

愛知県のインフルエンザの発生状況をみてみます。



2023/24シーズンでは、11月・12月にA型が流行し年末に収束。年明け2月にB型の流行がありました。2024/25シーズンは、B型はあまり感染者が出ておらず、12月にA型が大流行し収束。今シーズンは、11月・12月にA型が大流行し年末に収束。2月現在、B型が大流行しています。





インフルエンザ「A」「B」違いは？

石井医師によると、「A型の収束後にB型が大流行するのは、40年の医師生活で初めてで、明確な理由はわからない」ということでした。

そもそも、インフルエンザの「A型」と「B型」では何が違うのか？



【A型の特徴】

・高熱

・全身症状が重い（関節痛など）



【B型の特徴】

・発熱

・全身症状は軽い

・消化器症状（腹痛・吐き気・下痢など）



名古屋市昭和区の横山内科・小児科の石井睦夫医師によると、「小児はA型・B型共に高熱になることが多いので注意が必要。大人はB型の場合、微熱で経過する人もいる」ということです。

“予防”で薬を飲んでもいい？

では、インフルエンザに処方される薬は、どのようなものがあるのか？



【処方される薬】

・タミフル：1日2回 5日間

・ゾフルーザ：1回

・イナビル：1回吸入

・リレンザ：1日2回 5日間吸入

これから受験を控えている受験生などは、家族や身近な人がインフルエンザにかかった場合、予防的な処方が出来るのか？



こちらは、保険が適用されない自費診療なら出来るそうですが、医師の判断によって処方されるかが決まり、健康な人が服用した場合は、胃腸症状などの副作用が出る場合もあるそうです。



医師によってスタンスは異なりますが、石井医師は「家族に感染者が出た場合でも、健康な人への予防的投与は不要。ごく限られた受験生などにのみ行っている」と話していました。

検査キット 隠れ陽性が20%以上

最後に、インフルエンザ対策はどうしたら良いのか？



インフルエンザの感染ルートは飛沫感染で、潜伏期間は1～3日間ほど。検査キットの感度は70～80%なので、隠れ陽性が20%以上います。



感染症対策としては、「手洗い・うがい」「マスク」「手指消毒」「湿度・換気」などを心がけてください。