キンプリ永瀬廉、ミセスのライブで仲良くなった人気芸人とは「嘘ついちゃった」会話を回顧「なんで言ったんやろ」
【モデルプレス＝2026/02/19】King ＆ Princeの永瀬廉が2月18日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）のライブに行った際に仲良くなった人気芸人との会話を振り返った。
【写真】キンプリ永瀬、ミセスのライブ鑑賞で仲良くなった人気芸人
昨年、Mrs. GREEN APPLEのライブに行った際に、同じく観に来ていたお笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏と仲良くなったという永瀬。津田とは1度だけ飲みに行ったこともあるそうで、「色々話していくうちゴルフが好きだと。『ゴルフ行こうや』みたいな流れで『やるの？』って（聞かれた）。なんでかわからんけど『やります』って嘘ついちゃったんです」と津田にゴルフをすると嘘をついてしまったことを振り返った。
「今思うとなんでそんなこと言ったのかほんまに謎なんですけど」と苦笑いした永瀬だが、その場では「好きです」と言ってしまったそう。「そしたら『今度行こう』ってなって…。どうしよう。猛練習案件ですよね」と口にした永瀬は、「ただでさえ家1回帰ったら出たくないのにさ。しかも体動かしに外出るってことはまた風呂入らなアカンやん。で、ゴルフって朝早いやん。大体夕方ぐらいまでってなるとその日はオフの可能性が高いけどオフの前日って基本飲みたいやん。とか色々支障が出てくるのよ。八方ふさがりですよ」と実はゴルフに乗り気ではないことを告白。「津田さんなんで『ごめんなさい』って言えば許してくれるやろうけど。ただ本当になんで言ったんやろなって。別に嘘つく必要がある間柄でもなかったのに」と自身の発言に困惑していた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
◆永瀬廉、ダイアン津田篤宏についてしまった嘘を明かす
◆永瀬廉、ゴルフに乗り気になれない理由を告白
