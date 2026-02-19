加藤綾菜、ポークソテーなどおうちご飯3品公開「食べ応えありそう」「栄養と愛が一杯」と反響
【モデルプレス＝2026/02/19】タレントの加藤綾菜が2月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。食卓を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】加藤茶の美人妻「彩りも綺麗」ポークソテー＆茹でただけスナップエンドウなど並んだ食卓
綾菜は「ポークソテー」「スナップエンドウ茹でただけ」「ちくわと胡瓜の減塩塩昆布あえ」とつづり、食卓の様子を投稿。厚みのあるポークソテーにはキャベツやトマト、スナップエンドウなど野菜がたっぷりと添えられ、和え物も複数食卓に並べられている。
この投稿に「栄養と愛が一杯」「食べ応えありそう」「彩りも綺麗」「これは食欲そそる」「料理上手だから台所もきれいにしてる」「栄養バランス考えられてて尊敬」などと反響を呼んでいる。
綾菜とタレントの加藤茶とは2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆加藤綾菜、ポークソテーメインの夕飯公開
◆加藤綾菜の投稿に反響
