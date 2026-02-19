Stray Kids¡¢2023Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¡ØS-Class¡ÙMV¤¬ºÆÀ¸²ó¿ô3²¯²ó¤òÆÍÇË¡ªÄÌ»»6ºîÌÜ¤Î²÷µó
Stray Kids¤¬ºÆÀ¸²ó¿ô3²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
Stray Kids¤Î¡ØS-Class¡Ù¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¡¢YouTube¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô3²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
2023Ç¯6·î2Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡Ê5-STAR¡Ë¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØS-Class¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢2·î19Æü¸áÁ°¡¢YouTube¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô3²¯²ó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤êStray Kids¤Ï¡¢¡ØGod's Menu¡Ù¡ØBack Door¡Ù¡ØThunderous¡Ù¡ØMANIAC¡Ù¡ØLALALALA¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¡ØS-Class¡Ù¤Þ¤Ç·×6ËÜ¤Î¡È3²¯¥Ó¥å¡¼Ä¶¤¨¡É¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±¶Ê¤Ï¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¡×¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡Ê5-STAR¡Ë¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¡¦3RACHA¡Ê¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡¢¥Ï¥ó¡Ë¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ò¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¤â¸ÄÀÅª¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤¬ºÇ¤âµ±¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¥½¥¦¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÂî±Û¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È²Ú¤ä¤«¤Ê±ÇÁüÈþ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
Stray Kids¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â³Æ¼ïµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝ¥ì¥³¡¼¥É»º¶ÈÏ¢ÌÁ¡ÊIFPI¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ØINÀ¸¡ÊIN LIFE¡Ë¡Ù¤ª¤è¤Ó1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGOÀ¸¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØGod's Menu¡Ù¤Ï¡¢²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àSpotify¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÎßÀÑ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¿ô15²¯²ó¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô5²¯²ó¤òÆÍÇË¡£K-POPÂè4À¤Âå¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Stray Kids¤Ï3·î28Æü¡¦29Æü¡¢4·î4Æü¡¦5Æü¤Ë¿ÎÀî¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç6²óÌÜ¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖSTAY in Our Little House¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤µ¤é¤Ë6·î¤È9·î¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¡ÖThe Governors Ball Music Festival¡×¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¡ÖRock in Rio¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦Åª²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾þ¤ë¡£
