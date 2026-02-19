気軽に連絡先なんて聞けない！ガードが堅そうな女性の特徴９パターン
決して魅力がないわけじゃないのに、なぜか男性から一切アプローチされない女性は結構多いもの。連絡先すら聞かれない理由は、無意識のうちに「ガード堅すぎ」に見えているからかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性177名に聞いたアンケートを参考に、「気軽に連絡先なんて聞けない！ガードが堅そうな女性の特徴」をご紹介します。
【１】言葉遣いが過剰なほど丁寧で、「他人行儀」オーラが全面に出ている
「完璧な敬語で来られると、乗り越えられない壁を感じる」（20代男性）というように、「話し方」がきっちりしすぎていると、男性にガードの堅さを感じさせてしまうようです。相手が目上の立場であるケースを除けば、丁寧すぎる「敬語」よりフランクな「タメ語」のほうが気安く付き合えるでしょう。
【２】そばにいる女友達の陰に隠れていて、直接コミュニケーションしない
「顔見知りにはなっても、結局どんな人かわからない」（20代男性）というように、相手と直接話すことを避けていると、限りなく印象が薄くなってしまうようです。緊張しやすいタイプの人は、まずは家族など身近な男性と会話することから練習してみましょう。
【３】男性が話すことに対して、否定的な反応ばかりする
「会話しても全然楽しくない」（20代男性）というように、ネガティブな返答ばかりしている女性は、「また会いたい」とは思ってもらえないようです。「面白そう」「行ってみたい」などと前向きな言葉を意識して使って、おしゃべりをポジティブに盛り上げたいものです。
【４】仕事以外の話はスルーし、プライベートに踏み込ませない
「あくまでも仕事だからと言われてる感じがする」（20代男性）というように、プライベートな話題を拒否していると、ビジネスライクな関係以上になることは難しいようです。職場で出会った相手でも、ときにはリラックスした会話で隙を見せたほうがいいでしょう。
【５】普通よりも距離感が遠く、人一人分のスペースを空けて会話する
「心の距離感が思いっきり態度に出てる」（20代男性）というように、物理的な距離の遠さは、男性に「心理的な遠さ」を意識させるようです。警戒していると誤解されたくなければ、手を伸ばせば触れられる距離をキープしながら話すと、親しみやすさを印象付けられそうです。
【６】ひたすら受け身で相槌を打つだけで、自分からは口を開かない
「会話は成り立っても、まともな意思疎通はできてない」（20代男性）というように、相手の話をひたすら聞いているばかりでは、親近感は持ってもらえないようです。男性と仲良くなるには、自分自身について語る「自己開示」が欠かせないでしょう。
【７】会話していてもまったく笑顔を見せず、表情が硬い
「めっちゃ警戒されてる気がして、それ以上近寄るのもためらう」（20代男性）というように、無表情のままでいると、男性に余計な気を遣わせてしまうようです。まだ親しくない相手には、ややオーバーなくらい表情豊かに接したほうが安心してもらえるでしょう。
【８】何を話しかけても反応がうすく、興味がなさそうな態度で接する
「もはやバカにされてる気分になる」（20代男性）というように、会話に興味を示さない態度は、恋愛云々以前に単なるマナー違反だと思われてしまうようです。相槌やリアクションを大げさにして、話をちゃんと聞いていることをアピールしましょう。
【９】男性とロクに目を合わせず、うつむいて顔をまっすぐ見せない
「何考えてるか全然わからないから、仲良くなりようもない」（20代男性）というように、顔を背けて表情を隠すような仕草は、男性にとって「挙動不審」に見えるようです。相手が誰であれ、目を見ることはコミュニケーションの基本だと心得ましょう。
自覚がなくても、男性に「ガードの堅さ」を感じさせる行動は少なくないようです。ときには勇気を出して、少し緊張を緩めてみるのもよいでしょう。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年9月9日から16日まで
対象：合計177名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】言葉遣いが過剰なほど丁寧で、「他人行儀」オーラが全面に出ている
「完璧な敬語で来られると、乗り越えられない壁を感じる」（20代男性）というように、「話し方」がきっちりしすぎていると、男性にガードの堅さを感じさせてしまうようです。相手が目上の立場であるケースを除けば、丁寧すぎる「敬語」よりフランクな「タメ語」のほうが気安く付き合えるでしょう。
「顔見知りにはなっても、結局どんな人かわからない」（20代男性）というように、相手と直接話すことを避けていると、限りなく印象が薄くなってしまうようです。緊張しやすいタイプの人は、まずは家族など身近な男性と会話することから練習してみましょう。
【３】男性が話すことに対して、否定的な反応ばかりする
「会話しても全然楽しくない」（20代男性）というように、ネガティブな返答ばかりしている女性は、「また会いたい」とは思ってもらえないようです。「面白そう」「行ってみたい」などと前向きな言葉を意識して使って、おしゃべりをポジティブに盛り上げたいものです。
【４】仕事以外の話はスルーし、プライベートに踏み込ませない
「あくまでも仕事だからと言われてる感じがする」（20代男性）というように、プライベートな話題を拒否していると、ビジネスライクな関係以上になることは難しいようです。職場で出会った相手でも、ときにはリラックスした会話で隙を見せたほうがいいでしょう。
【５】普通よりも距離感が遠く、人一人分のスペースを空けて会話する
「心の距離感が思いっきり態度に出てる」（20代男性）というように、物理的な距離の遠さは、男性に「心理的な遠さ」を意識させるようです。警戒していると誤解されたくなければ、手を伸ばせば触れられる距離をキープしながら話すと、親しみやすさを印象付けられそうです。
【６】ひたすら受け身で相槌を打つだけで、自分からは口を開かない
「会話は成り立っても、まともな意思疎通はできてない」（20代男性）というように、相手の話をひたすら聞いているばかりでは、親近感は持ってもらえないようです。男性と仲良くなるには、自分自身について語る「自己開示」が欠かせないでしょう。
【７】会話していてもまったく笑顔を見せず、表情が硬い
「めっちゃ警戒されてる気がして、それ以上近寄るのもためらう」（20代男性）というように、無表情のままでいると、男性に余計な気を遣わせてしまうようです。まだ親しくない相手には、ややオーバーなくらい表情豊かに接したほうが安心してもらえるでしょう。
【８】何を話しかけても反応がうすく、興味がなさそうな態度で接する
「もはやバカにされてる気分になる」（20代男性）というように、会話に興味を示さない態度は、恋愛云々以前に単なるマナー違反だと思われてしまうようです。相槌やリアクションを大げさにして、話をちゃんと聞いていることをアピールしましょう。
【９】男性とロクに目を合わせず、うつむいて顔をまっすぐ見せない
「何考えてるか全然わからないから、仲良くなりようもない」（20代男性）というように、顔を背けて表情を隠すような仕草は、男性にとって「挙動不審」に見えるようです。相手が誰であれ、目を見ることはコミュニケーションの基本だと心得ましょう。
自覚がなくても、男性に「ガードの堅さ」を感じさせる行動は少なくないようです。ときには勇気を出して、少し緊張を緩めてみるのもよいでしょう。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年9月9日から16日まで
対象：合計177名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査