±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Áý¤¨¤ë¤âµÏ¿Åª¤Ê¾¯±«¤Ï²ò¾Ã¤»¤º¡¡½Õ¤ÎË¬¤ì¤ÏÁá¤¤¡¡1¤«·îÍ½Êó
3·î½é¤á¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢²ÖÊ´¤äÍ»ÀãºÒ³²¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤Ï±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Áý¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µÏ¿Åª¤Ê¾¯±«¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£´¥Áç¤·¤¿Æü¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ôÃÍÍ½Êó¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ëÍ½Â¬·ë²Ì
µ¤¾ÝÄ£¤Ïº£Æü19Æü(ÌÚ)¡¢¤³¤ÎÀè¤Î1¤«·îÍ½Êó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1¤«·îÊ¿¶Ñ¤Î³¤ÌÌµ¤°µ(º¸¿Þ)¤Ï¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÇÅù°µÀþ¤Î´Ö³Ö¤¬¹¤¯¡¢¹âµ¤°µ¤ÈÄãµ¤°µ¤¬¸ò¸ß¤ËÄÌ²á¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£½Õ¤ÎÅ·µ¤¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡¢Ã»¤¤¼þ´ü¤ÇÅ·µ¤¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤ÉÕ¶á¤Ë¤ÏÄãµ¤°µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÄãµ¤°µ¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¤ëÆü¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3·î½é¤á¤Ë¤«¤±¤Æµ¤²¹¤Ï¹â¤¤·¹¸þ¡¡Í»ÀãºÒ³²¤ä¥¹¥®²ÖÊ´¤ËÃí°Õ
¤³¤ÎÀè¤Îµ¤²¹·¹¸þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢1½µÌÜ(2·î21¡Á27Æü)¤È2½µÌÜ(2·î28Æü¡Á3·î6Æü)¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯¤è¤ê¡Ö¹â¤¤¡×¤«Ê¿Ç¯¤è¤ê¡ÖÊÂ¤ß¤«¹â¤¤¡×Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë22Æü(Æü)¡Á23Æü(·î:½Ë)¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ê¿Ç¯¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬20¡î¤òÄ¶¤¨¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Àã¤¬Â¿¤¯»Ä¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Àã²ò¤±¤¬¿Ê¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤äÀãÊø¤Ë½½Ê¬¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£3¡Á4½µÌÜ(3·î7Æü¡Á20Æü)¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¡¢ÅìÆüËÜ¡¢À¾ÆüËÜ¡¢²Æì¡¦±âÈþ¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁá¤¤½ê¤Ç¤Ïºù¤ÎÊØ¤ê¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Ãë´Ö¤ÏÆüº¹¤·¤¬ÃÈ¤«¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢Àã²ò¤±¤Ë¤è¤ëÍ»ÀãºÒ³²¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î»þ´üÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡¢²ÖÊ´¤Ç¤¹¡£ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤¬º£Æü19Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö2026Ç¯½Õ¤Î²ÖÊ´Èô»¶Í½Â¬¡¡Âè4Êó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ÏÅìµþ¤äÊ¡²¬¤Ç¤Ï2·î²¼½Ü¤«¤éÆþ¤ê¡¢3·î¾å½Ü¤«¤éÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤ÆÂ³¡¹¤È¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£À²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¤È²ÖÊ´¤ÏÈô¤Ó¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤é¤¤µ¨Àá¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËüÁ´¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±«¤ÎÆüÁý¤¨¤ë¤âµÏ¿Åª¤Ê¾¯±«¤Î²ò¾Ã¤Ï¸«ÄÌ¤»¤º
¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÇÄãµ¤°µ¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¹ß¿å¤¬ÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¡¢ÂçÉý¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢µÏ¿Åª¤Ê¾¯±«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤ÏÅ·µ¤¤Ï¼þ´üÊÑ²½¤Ç¡¢2¡Á3Æü¤¯¤é¤¤¤Î´Ö³Ö¤Ç±«¤Î¹ß¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾¯±«¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¹ß¿å¤Ï¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Àá¿å¤ò¿´³Ý¤±¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤âÂ³¤¯¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü¾È»þ´Ö¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£3·î¤Ï»ç³°Àþ¤¬¶¯¤Þ¤ê»Ï¤á¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÉþÁõ¤âÇöÃå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ç³°ÀþÂÐºö¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¡ÁÅìÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Î¹ßÀãÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯¡ÖÊÂ¤ß¤«¾¯¤Ê¤¤¡×Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ì»þÅª¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Àã¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Àã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ë¿·¤¿¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤ë¤È¡¢¡ÖÉ½ÁØÀãÊø¡×¤Î´í¸±ÅÙ¤¬Áý¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÌÆüËÜ¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌÃÏÊý
¡ÚÅìÆüËÜ¡Û´ØÅì¹Ã¿®¡¦Åì³¤¡¦ËÌÎ¦ÃÏÊý
¡ÚÀ¾ÆüËÜ¡Û¶áµ¦¡¦Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¦¶å½£ËÌÉô¡¦¶å½£ÆîÉô
¡Ú²Æì¡¦±âÈþ¡Û¼¯»ùÅç¸©±âÈþÃÏÊý¡¦²ÆìÃÏÊý
Í»ÀãºÒ³²¤ËÃí°Õ
ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Í»Àã¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤Ç¤¹¡£ÀÑÀã¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ä±«¤Ë¤è¤êÀã²ò¤±¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ Àã²ò¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÁ´ÁØ¤Ê¤À¤ì¡×¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»³¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬Á´¤Æ³ê¤êÍî¤Á¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ä±«¤Î¸å¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ê¤À¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¼ÐÌÌ¤äÀÑÀã¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢ Àã²ò¤±¤Ë¤è¤êÂçÎÌ¤Î¿åÊ¬¤¬ÃÏÌÌ¤Ë¿»¤ß¹þ¤à¤³¤È¤ÇÃÏÈ×¤¬´Ë¤ß¡¢¡ÖÅÚº½ºÒ³²¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»³´ÖÉô¤äµÞ¤Ê·¹¼ÐÃÏ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£ Àã¤¬Â¿¤¯ÀÑ¤â¤Ã¤¿Æ»Ï©¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤¿¤ê¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö´§¿å¡×¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï©¸ª¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿Àã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓ¿å¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Àã¤Î²ô¤¬ÇÓ¿å¹Â¤òºÉ¤¤¤À¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÂçÀã¤Î¤¢¤È¤Î±«¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Âç±«¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ»Ï©¤Î´§¿å¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¤Û¤«²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²°º¬¤Î¾å¤ÎÀã²¼¤í¤·¤ä¸®Àè¤Çºî¶È¤¹¤ëºÝ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£